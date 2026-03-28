Tres muertos y un herido en choque frontal devastador

Fatal Accidente en Guaminí: Tres Muertos en Violento Choque

Un trágico accidente en Guaminí dejó un saldo devastador de tres vidas perdidas y una persona herida. Este lamentable suceso ocurrió en la mañana del viernes en la ruta nacional 33 de Buenos Aires.

Impactante colisión en la ruta 33 El accidente se produjo alrededor de las 8 de la mañana, cerca del paraje Bajada de Álamos. Un auto Volkswagen Suran y una camioneta Ford Ranger chocaron de frente en condiciones estremadamente peligrosas, desembocando en una escena desgarradora donde ambas unidades terminaron en la banquina.

Las Víctimas y el Conductor Involucrado Tres de las cuatro personas que viajaban en el Suran, un vehículo gris, fallecieron en el lugar. Un cuarto pasajero quedó herido, pero aún no se han hecho públicas sus identidades. El conductor de la Ford Ranger, identificado como Armando Centurión, residente de Pigüé, fue trasladado al Hospital de Guaminí. Aunque no presentaba lesiones graves, se encuentra bajo investigación por el cargo de triple homicidio culposo.