Una empresa de aviación invierte $250 millones para revivir a FAdeA

Altaviación ha dado un paso significativo al inaugurar una nueva sucursal en la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA), revitalizando el Hangar Norte con una inversión de $250 millones para impulsar la aviación civil en Argentina.

Un Proyecto Ambicioso para la Aviación

Este jueves, la empresa Altaviación hizo su arribo oficial a la FADEA, marcando el comienzo de las operaciones de una sucursal enfocada en servicios de aviación civil. Gracias a una inversión de $250 millones, se ha transformado un hangar anteriormente inactivo en un moderno centro de mantenimiento y reparación de aeronaves.

Declaraciones del CEO de Altaviación

José Moretti, CEO de Altaviación, expresó su entusiasmo: «Córdoba fue en su momento el eje aeronáutico del país, y debe volver a serlo». Esta expansión no solo amplía su alcance en la industria, sino que también promete crear nuevos puestos de trabajo, impulsando el crecimiento regional.

Recuperación del Hangar Norte

El nuevo centro de operaciones se encuentra en el Hangar Norte, ubicado en el predio de FADEA, una empresa estatal con una rica historia de producción aeronáutica. El espacio será equipado con tecnología de vanguardia y contará con profesionales capacitados, garantizando los más altos estándares de servicio.

Asociación con Hangar Uno

Altaviación ha forjado una colaboración estratégica con Hangar Uno, empresa con más de 30 años en el sector y que es representante de marcas reconocidas como HondaJet y Piper Aircraft, entre otras. Esta sinergia potenciará los servicios ofrecidos, incluyendo mantenimiento y ventas de aeronaves.

Córdoba: El Futuro de la Aviación Ejecutiva

Para Moretti, establecerse en FADEA es parte de una visión más amplia. «Queremos educar a nuestro personal sobre cómo opera la aviación civil y ejecutiva», enfatizó, refiriéndose a la formación necesaria para aquellos que provienen de la industria estatal.

Diversificación y Nuevos Servicios

La sucursal en FADEA no solo se enfocará en servicios de mantenimiento, sino también en asesoramiento comercial a través de Hangar Uno, que ofrece vuelos ejecutivos y servicios de transporte aéreo. Con una completa infraestructura, se busca convertir a Córdoba en un hub de servicios aeronáuticos.

El Papel Crucial de la Aviación

Moretti sostuvo que la aviación es esencial para diversas industrias en crecimiento, como el agro y la minería: «Sin aviones o helicópteros, no se puede operar eficazmente». Esta expansión representa no solo un avance para Altaviación, sino también para el desarrollo económico de la región.

Compromiso con la Mano de Obra Calificada

Altaviación, que inició sus operaciones con aeroclubes, ha escalado hasta atender jets ejecutivos en FADEA. Moretti afirmó la importancia del factor humano en el rubro: «La aviación sigue siendo en gran parte artesanal». Sin embargo, advierte sobre la fuga de personal calificado y la necesidad de retener talento en el sector.

Un Comienzo Prometedor para la Aviación Civil

Con la apertura de esta nueva sucursal, Altaviación apunta a abrir nuevos horizontes y consolidar a Córdoba como un centro de referencia en la aviación civil y ejecutiva, lo que representa un paso importante para el futuro de la industria en Argentina.