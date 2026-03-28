Arcor y Danone se fusionan para crear un gigante en el mercado de lácteos

La reciente aprobación gubernamental para que Danone y Arcor adquieran el 100% de Mastellone Hermanos marca un hito en la industria alimentaria argentina, transformando el mercado de lácteos y otros productos.

Un Acuerdo Histórico

El pasado jueves, el Gobierno argentino aprobó oficialmente la adquisición por parte de Danone y Arcor de la totalidad de las acciones de Mastellone Hermanos, conocida principalmente por su marca insignia, La Serenísima. Este acuerdo se solidifica tras casi un año de intensas negociaciones, lo que permite a la nueva empresa actuar sin restricciones en el mercado.

Detalles del Encuentro

El Ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, se reunió con los líderes de Arcor y Danone en el Palacio de Hacienda, donde se discutieron los pormenores de esta significativa inversión. A diferencia de otras transacciones cuestionadas, como la de Telefónica, esta operación contó con un respaldo incondicional del gobierno, permitiendo la consolidación de un jugador clave en el sector alimentario argentino.

Impacto en el Mercado y el Consumidor

A partir de ahora, los consumidores argentinos verán productos de este nuevo gigante en sus heladeras y alacenas, convirtiéndose en un líder en numerosos segmentos: 70% del mercado lácteo, 50% en galletitas, 55% en golosinas, 45% en chocolates y 25% en alimentos procesados. Este dominio podría alterar significativamente la dinámica de precios en el sector.

Lo que Dicen los Expertos

Economistas han comenzado a analizar las implicaciones de esta nueva empresa, que se posiciona como el principal “formador de precios” en el rubro de alimentos y bebidas, un elemento crucial en la economía diaria de las familias argentinas. Algunos consideran que es mejor tener un único jugador poderoso que múltiples competidores dispersos, citando una frase célebre de Guillermo Moreno.

Historia de la Compañía

Antes de esta fusión, Danone y Arcor poseían el 49% de las acciones de Mastellone, quedándose ahora con el 51,1%. La Serenísima, que ha operado en el mercado bajo la dirección de los Mastellone, ha sido un referente en el sector lácteo desde 1929, mientras que Arcor, fundada en 1951, se destaca en el ámbito de golosinas y caramelos a nivel global.

Un Panorama Competitivo

Con competidores debilitados como SanCor y ARSA, la nueva asociación tiene el potencial de dominar prácticamente todas las góndolas del país. La nueva empresa no solo representa poder económico, sino también una voz significativa en las organizaciones empresariales argentinas.

¿Qué Viene Ahora?

A medida que el nuevo gigante comienza a operar, todos los ojos estarán puestos en la lista de precios de los productos lácteos y alimenticios. Esta será la verdadera prueba de su impacto en el mercado y en el día a día de los consumidores argentinos.