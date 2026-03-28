Nace en zoológico francés el primer mono dorado de nariz de pala fuera de Asia

¡Nace un bebé mono de nariz de cerdo en el zoológico de Beauval! Un paso clave para la conservación

El nacimiento de este raro primate no solo alegra a los amantes de la fauna, sino que también representa un avance significativo en la protección de especies en peligro de extinción.

En el zoológico de Beauval, Francia, se celebró un momento histórico con el nacimiento de un mono de nariz de cerdo, también conocido como Roxellana. Este hecho ocurre menos de un año después de la llegada de un machito y dos hembras al recinto, un movimiento que forma parte de una asociación científica y de conservación con la Asociación de Conservación de la Vida Silvestre de China.

Un acontecimiento relevante para la conservación de especies

El director del zoológico, Rodolphe Delord, ha destacado que este nacimiento es un símbolo poderoso para los esfuerzos de conservación y las relaciones entre Francia y China. El pequeño primate, que ahora es parte del espacio conocido como «Alturas de China», está siendo cuidadosamente monitoreado, especialmente debido a la rareza de la especie fuera de su hábitat natural.

Monitoreo y bienestar del recién nacido

El zoo ha informado que el bebé presenta buena salud, aunque detalles sobre su sexo aún no han sido divulgados. Este progreso es fundamental no solo para la especie, que está en peligro, sino también para la colaboración internacional en zoología, destacando la importancia de las acciones de conservación fuera del hábitat natural.

Beauval: un líder en conservación animal

Con un tamaño de 45 hectáreas y alrededor de 35,000 animales, el zoológico de Beauval se posiciona como un referente en la conservación y el cuidado de especies en peligro. Este nacimiento no solo es un hito para el zoológico, sino que también sirve como ejemplo de cómo la cooperación internacional puede tener un impacto positivo en la preservación de la biodiversidad.