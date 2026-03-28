Kicillof preocupándose por Milei: recursos escasos complican la gobernabilidad en la provincia

En un discurso potente durante la movilización del 24 de marzo, Axel Kicillof llamó a la acción para hacer frente a la crisis del actual Gobierno. La situación económica crítica, marcada por una recesión, alta inflación y problemas de empleo, ha intensificado las críticas hacia el presidente.

Un Llamado a la Unidad en Tiempos de Crisis

Kicillof, figura prominente del peronismo, destacó la urgencia de dejar atrás las divisiones internas y comenzar a articular propuestas viables. En un contexto donde el Gobierno atraviesa serias dificultades, asegura que es fundamental que los espacios opositores trabajen juntos para ofrecer soluciones concretas.

Impacto Económico en la Provincia

El gobernador de Buenos Aires también alertó sobre el efecto negativo que la caída de la actividad económica tiene en su proceder administrativo. Con alrededor de seis mil empresas cerrando en la provincia, la recaudación fiscal se resiente, lo que agrava aún más la situación financiera. Kicillof advirtió sobre la posible llegada de una «tormenta perfecta» debido al recorte de transferencias nacionales y la baja en la coparticipación.

Reunión con Intendentes: La Clave para el Cambio

En una reunión con intendentes bonaerenses, Kicillof se mostró preocupado por las implicaciones de las decisiones del Gobierno de Milei. Muchos distritos dependen de la recaudación nacional y provincial, que, ante la crisis, se vuelve cada vez más precaria. A pesar de que aproximadamente la mitad de los jefes comunales asistieron, la falta de participación de ciertos sectores refleja las tensiones dentro del peronismo.

Afrontando Desafíos Educativos

Un hecho igualmente preocupante es que, por primera vez durante su gestión, las clases no iniciaron en la fecha habitual. Este retraso resalta la dificultad de Kicillof para sostener el apoyo de los sindicatos docentes, a pesar de su afinidad política. La provincia reclama a la Nación más de 15 billones de pesos por deudas en transferencias y obras inconclusas, poniendo aún más presión sobre su liderazgo.

Demandas y Estrategias para el Futuro

Las demandas incluyen fondos para Seguridad y transporte, así como una revisión de las compensaciones por el financiamiento educativo. Kicillof busca establecer un frente común con los intendentes para abordar estas cuestiones y recuperar lo que le corresponde a la provincia, impulsando la coparticipación de recursos a los municipios afectados.

Expectativas y Desafíos Políticos

A medida que la situación económica sigue deteriorándose, Kicillof y su equipo concentran sus esperanzas en la presentación ante la Corte Suprema, en lugar de esperar una recuperación significativa de los ingresos fiscales. Consciente de que el tiempo corre, el gobernador asegura que lo importante es cómo se gestionará la crisis y qué medidas se implementarán para mitigar el impacto en la población.