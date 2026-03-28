Resultados de la Quiniela de Hoy, Viernes 27 de Marzo: Nacional y Provincial

Resultados de la Quiniela: Números Ganadores del 27 de Marzo
Los amantes de la Quiniela tienen su dosis diaria de emoción con los recientes sorteos realizados el 27 de marzo. Descubre los números ganadores y prepárate para la próxima jugada.
Resultados de la Quiniela Nacional
Encabezando la lista: 7526. A continuación, los números sorteados:
1. 7526
2. 9132
3. 3053
4. 8126
5. 1864
6. 2811
7. 0807
8. 4340
9. 6080
10. 5955
11. 4612
12. 3871
13. 4344
14. 9781
15. 4842
16. 2734
17. 9111
18. 3886
19. 8638
20. 0619
Resultados de la Quiniela Provincial
Número clave: 8412. Aquí están los números ganadores:
1. 8412
2. 9702
3. 9086
4. 5250
5. 6152
6. 4307
7. 5043
8. 1029
9. 9947
10. 9082
11. 4685
12. 7340
13. 0435
14. 7529
15. 5483
16. 9147
17. 4247
18. 7217
19. 4277
20. 6971
Resultados de la Quiniela Primera Nacional
Primero del sorteo: 3065. Los números son:
1. 3065
2. 5933
3. 2164
4. 0238
5. 6356
6. 5561
7. 1777
8. 4771
9. 6484
10. 7797
11. 5959
12. 4859
13. 5100
14. 9846
15. 2181
16. 8349
17. 2533
18. 1180
19. 6261
20. 9762
Resultados de la Quiniela Nocturna
Líder del sorteo: 9788. Los números son:
1. 9788
2. 2140
3. 4825
4. 9119
5. 5864
6. 9304
7. 8881
8. 5936
9. 8161
10. 7170
11. 0034
12. 2855
13. 1082
14. 9504
15. 4565
16. 1585
17. 7704
18. 1341
19. 9930
20. 1388
¿Cómo jugar a la Quiniela?
Los jugadores apuestan en números de una, dos, tres o cuatro cifras, eligiendo entre múltiples sorteos a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Las sorteos se llevan a cabo de lunes a sábados en cinco turnos:
La Previa: 10:15 hs
La Primera: 12:00 hs
La Matutina: 15:00 hs
La Vespertina: 18:00 hs
La Nocturna: 21:00 hs