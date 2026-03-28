Resultados de la Quiniela de Hoy, Viernes 27 de Marzo: Nacional y Provincial

Los amantes de la Quiniela tienen su dosis diaria de emoción con los recientes sorteos realizados el 27 de marzo. Descubre los números ganadores y prepárate para la próxima jugada.

Resultados de la Quiniela Nacional

Encabezando la lista: 7526. A continuación, los números sorteados:

1. 7526

2. 9132

3. 3053

4. 8126

5. 1864

6. 2811

7. 0807

8. 4340

9. 6080

10. 5955

11. 4612

12. 3871

13. 4344

14. 9781

15. 4842

16. 2734

17. 9111

18. 3886

19. 8638

20. 0619

Resultados de la Quiniela Provincial

Número clave: 8412. Aquí están los números ganadores:

1. 8412

2. 9702

3. 9086

4. 5250

5. 6152

6. 4307

7. 5043

8. 1029

9. 9947

10. 9082

11. 4685

12. 7340

13. 0435

14. 7529

15. 5483

16. 9147

17. 4247

18. 7217

19. 4277

20. 6971

Resultados de la Quiniela Primera Nacional

Primero del sorteo: 3065. Los números son:

1. 3065

2. 5933

3. 2164

4. 0238

5. 6356

6. 5561

7. 1777

8. 4771

9. 6484

10. 7797

11. 5959

12. 4859

13. 5100

14. 9846

15. 2181

16. 8349

17. 2533

18. 1180

19. 6261

20. 9762

Resultados de la Quiniela Nocturna

Líder del sorteo: 9788. Los números son:

1. 9788

2. 2140

3. 4825

4. 9119

5. 5864

6. 9304

7. 8881

8. 5936

9. 8161

10. 7170

11. 0034

12. 2855

13. 1082

14. 9504

15. 4565

16. 1585

17. 7704

18. 1341

19. 9930

20. 1388

¿Cómo jugar a la Quiniela?

Los jugadores apuestan en números de una, dos, tres o cuatro cifras, eligiendo entre múltiples sorteos a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Las sorteos se llevan a cabo de lunes a sábados en cinco turnos:

La Previa: 10:15 hs

La Primera: 12:00 hs

La Matutina: 15:00 hs

La Vespertina: 18:00 hs

La Nocturna: 21:00 hs