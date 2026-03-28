Celebración en la industria del bioetanol por el aumento en el corte de naftas

La reciente decisión del Gobierno Nacional de permitir un incremento en el corte de bioetanol en naftas hasta el 15% ha sido recibida con entusiasmo por la Cámara de Bioetanol de Maíz y el Centro Azucarero Argentino, quienes destacan sus múltiples ventajas para el país.

Un Cambio Estratégico en la Matriz Energética

La Cámara de Bioetanol de Maíz y el Centro Azucarero Argentino ven esta medida como un paso significativo hacia una matriz energética más diversificada y autosuficiente. «Esta decisión responde a la alta volatilidad internacional de los precios del petróleo», afirmaron representantes de las entidades.

Producción y Capacidad Nacional

Argentina produce anualmente cerca de 1,2 millones de metros cúbicos de bioetanol y cuenta con la capacidad de aumentar su producción en el corto plazo, sin necesidad de realizar nuevas inversiones. Esta disponibilidad es clave para atender el incremento en la demanda, que ya debería haberse manifestado debido al atractivo costo del bioetanol frente a las naftas.

Beneficios Económicos para los Consumidores

El director ejecutivo de la Cámara, Patrick Adam, destacó que el litro de bioetanol tiene un costo de 58 centavos, mientras que la nafta sin impuestos alcanza el valor de 1 dólar. Este diferencial de precios representa una oportunidad para reducir los costos en los surtidores y disminuir la dependencia de importaciones de combustibles. En la última década, Argentina ha importado nafta anualmente por aproximadamente 500 millones de dólares.

Menor Carga Impositiva

El bioetanol no está sujeto a los mismos impuestos que la nafta, lo que también se traduce en un menor precio final para el consumidor. «Esto beneficia a la gente, porque hay una mayor disponibilidad de un combustible más económico con menor carga impositiva», agregó Adam.

Iniciativas Legislativas en Camino

La Cámara y el Centro Azucarero están colaborando con la Secretaría de Energía en un nuevo proyecto de ley. Esta propuesta busca establecer un corte obligatorio del 15%, con una opción de aumentar hasta el 20%, e incluir un mercado libre que permita a las estaciones de servicio ofrecer exclusivamente bioetanol para vehículos compatibles.

Aprendizajes de otros Países

Inspirados por la experiencia de Brasil, donde el uso de bioetanol en vehículos «flex» supera el 50%, los actores del sector ven la importancia de adaptar la oferta local. Adam explica: «Esto significa que el bioetanol se mezcla con nafta en una proporción aún mayor.»

Impacto en los Productores Locales

La implementación de esta medida también favorece a los productores de maíz, especialmente aquellos situados lejos de los puertos, permitiéndoles vender su producción a nivel local y mejorar su rentabilidad.