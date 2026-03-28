Lucrecia Martel: «Estamos a un paso de decir basta»

Un viaje cinematográfico único que no solo documenta una injusticia, sino que desafía la forma en que percibimos la realidad. "Nuestra Tierra", el último trabajo de Lucrecia Martel, nos invita a cuestionar nuestras certezas en medio de un contexto de dolor y reclamación.

El séptimo arte tiene el poder de transformarnos. «Nuestra Tierra», un documental de Lucrecia Martel, se adentra en la complejidad del sufrimiento humano y el dilema de la justicia. Esta obra no busca simplemente narrar; busca incitarnos a reflexionar sobre la veracidad de nuestras percepciones.

Un Nuevo Enfoque en el Documental

Martel, conocida por su estilo único en películas como «La ciénaga» y «Zama», expande su enfoque cinematográfico al ámbito del documental. «Nuestra Tierra» no se limita a relatar el asesinato del cacique Javier Chocobar y la lucha de la comunidad Chuschagasta por sus tierras. Por el contrario, plantea preguntas fundamentales sobre la narración misma: ¿quién cuenta la historia y desde qué perspectiva?

Un Decenio de Investigación

Con más de diez años de trabajo, este documental es el resultado de una exhaustiva investigación. Martel encontró su inspiración en un video mientras trabajaba en su anterior ficción y desde entonces ha construido un amplio archivo que combina imagen, sonido y relato. Lo relevante en esta obra es su intención de evitar la objetividad absoluta, haciendo que cada elemento se convierta en un punto de interrogación.

Un Llamado a la Reflexión

«Nuestra Tierra» invita a repensar la relación entre verdad y narración. Martel declara: “Exploro un cine-canción, donde el espectador es llevado a lugares hermosos, mientras confronta juicios que cuestionan la realidad”. Esta búsqueda de la verdad a través de la estética resuena en la audiencia al plantear una experiencia que desafía nuestra comprensión de la justicia.

Desentrañando la Injusticia

A medida que el mundo enfrenta innumerables conflictos por la tierra y los recursos, Martel considera que lo esencial ya no es únicamente reconocer la injusticia, sino actuar al respecto. “El cine tiene la capacidad de revelar injusticias sin necesidad de palabras”, afirma. Esta reflexión invita a una nueva manera de interactuar con el medio, buscando un significado más profundo más allá de lo superficial.

La Perspectiva Global y Local

En «Nuestra Tierra», Martel encuentra un equilibrio entre lo local y lo universal. Al abordar eventos relacionados con el valle de Choromoro en Tucumán, se enfoca en la historia de los tucumanos. La directora observa que el verdadero reconocimiento humano se da en los detalles, y no en una búsqueda insensata de universalidad.

El Futuro del Cine

Martel también se muestra optimista sobre el futuro del cine. Cree firmemente en la capacidad de los jóvenes cineastas para influir en el cambio. “Las herramientas están en manos de muchos”, dice, y alienta a una nueva generación a tomar la cámara y contar sus historias, alejándose de la inercia cultural y las noticias efímeras. Para ella, el cine se convierte en una forma de resistencia y esperanza.

El Arte de Contar Historias

Más que simplemente cambiar un argumento, el cine debe crear nuevas maneras de ver el mundo. Martel describe este proceso como «hermoso», donde cada relato ofrece la oportunidad de mirar lo que hemos ignorado, tanto lo miserable como lo magnífico. Su enfoque destaca la necesidad de redescubrir la esencia del contar historias en un mundo saturado por la inmediatez.