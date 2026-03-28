La petrolera registra un aumento del 5,4% en sus acciones tras la decisión clave

La anulación por parte de la Justicia estadounidense del fallo contra YPF ha resultado en un fuerte repunte de las acciones de la petrolera, contrastando con una caída drástica en el valor de Burford Capital.

Las acciones de YPF han experimentado un crecimiento notable en Wall Street, con un incremento del 3,4% en su ADR. En la bolsa local, el avance fue aún mayor, alcanzando un 5,4%. En cambio, Burford Capital, empresa que se beneficia de litigios, vio cómo su valor caía estrepitosamente un 42,3%, tras el revés en el juicio relacionado con la expropiación de YPF.

Impacto en el Mercado Argentino

En el contexto del mercado argentino, el índice Merval también tuvo un desempeño notable, cerrando la semana con un avance del 2,1% en dólares. Sin embargo, el índice sufrió una leve baja del 0,9% hasta quedar en US$ 1.890, influenciado por el contexto internacional y la tendencia de los principales índices de Wall Street y otros países emergentes, según un análisis de Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

Rendimiento de los Bonos y Riesgo País

Los bonos argentinos mostraron una resistencia en medio de la volatilidad, aunque fluctuaron entre una caída del 0,4% y 1,2% el viernes. A nivel semanal, se reportaron incrementos que varían entre 0,1% y 0,8%. El riesgo país, por su parte, se situó en 615 puntos básicos, reflejando un aumento diario del 5,4%.

Situación del Mercado Cambiario

En el ámbito cambiario, el dólar oficial mayorista se mantuvo por debajo de $1.400, finalizando la semana en $1.369, lo que representa una disminución del 1,5%. El dólar minorista, en tanto, cerró en $1.405. En el mercado paralelo, el dólar blue alcanzó los $1.415, mientras que el MEP y el CCL se cotizaron a $1.429,7 y $1.474, respectivamente.

Compras del Banco Central

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) continuó su tendencia compradora, adquiriendo US$ 48 millones en la jornada de ayer y totalizando US$ 251 millones en las últimas sesiones. Desde el inicio del año, las compras alcanzan un acumulado de US$ 4.038 millones.