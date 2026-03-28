Licencias del Mar del Norte: Los Tories otorgan cientos pero solo generan 36 días de gas

Un análisis reciente destapa la ineficacia de los nuevos proyectos de extracción en el Mar del Norte, confirmando que, a pesar de cientos de licencias otorgadas, el resultado ha sido escaso y poco prometedor.

Resultados sorprendentes de la investigación

Un estudio llevado a cabo por la consultora energética Voar y el grupo Uplift ha revelado que entre 2010 y 2024, el gobierno británico otorgó numerosas licencias para proyectos de petróleo y gas en el Mar del Norte que, hasta ahora, solo han producido gas suficiente para cubrir 36 días de consumo.

Un futuro incierto para la energía en el Reino Unido

A pesar de la posibilidad de generar suficiente gas para seis meses durante la vida útil de los nuevos campos de extracción, hasta la fecha solo se ha conseguido una producción significativamente baja. Estas cifras ponen en jaque las promesas de muchos políticos de que estas iniciativas reducirían las facturas de energía y mejorarían la seguridad energética del país.

Críticas al discurso oficial

Tessa Khan, directora ejecutiva de Uplift, cuestionó duramente los argumentos de ciertos sectores políticos y la industria. “Algunos intentan vendernos una fantasía peligrosa sobre reservas infinitas de gas”, afirmó, advirtiendo que tras más de 50 años de extracción, gran parte de los recursos ya ha sido agotada.

El impacto del conflicto en la energía

El aumento en los precios de la energía, impulsado por el conflicto entre Estados Unidos e Israel, ha intensificado el debate sobre cómo garantizar un suministro fiable y asequible en el Reino Unido. En respuesta, el partido laborista ha optado por prohibir nuevas licencias y enfocar sus esfuerzos en la energía renovable nacional, una decisión respaldada por economistas y expertos en clima, aunque criticada por figuras como Kemi Badenoch y Nigel Farage.

Posturas divididas sobre la extracción de recursos

Badenoch ha argumentado que abrir nuevas licencias en el Mar del Norte es esencial para proteger a las familias de las crecientes facturas, mientras que Farage ha urgido al primer ministro a priorizar la autosuficiencia en gas natural.

El futuro del Mar del Norte

A pesar de las promesas de obtener más recursos, los expertos advierten que el Mar del Norte se ha convertido en una «cuenca madura», con un 90% de sus reservas ya extraídas. Nuevos estudios sugieren que la emisión de más licencias no tendrá un impacto significativo en los precios, ya que estos son determinados por el mercado internacional.

Alternativas para la seguridad energética

Los defensores del medio ambiente proponen que un enfoque más efectivo para alcanzar la seguridad energética británica sería invertir en energías renovables y en un programa masivo de mejoras en la vivienda, que incluya mejor aislamiento e instalación de bombas de calor.

Una visión a largo plazo

Según Jess Ralston, jefa de energía en la Unidad de Inteligencia Energética y Climática, incrementar las licencias sería solo un «parche temporal». Ralston subraya que la clave para mitigar la vulnerabilidad frente a crisis energéticas es reducir la demanda de combustibles fósiles mediante el uso de vehículos eléctricos, bombas de calor y energías renovables, apostando así por un futuro más sostenible y seguro.

Por el momento, el partido conservador no ha emitido comentarios sobre estas recientes revelaciones.