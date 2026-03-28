Franco Colapinto: Clasificación en Vivo del Gran Premio de Japón

El piloto francés Pierre Gasly logra un destacado séptimo puesto en la clasificación, acercándose a los mejores registros, mientras que Max Verstappen, tetracampeón del mundo, vive una jornada inusual al no poder avanzar a la Q3.

En una jornada emocionante, Pierre Gasly, compañero de Franco Colapinto, sigue mostrando su talento al lograr un séptimo lugar con su Alpine, a solo 826 milésimas del mejor tiempo establecido en 1m29s48/1000 por el Mercedes de Kimi Antonelli. Esta actuación ha reafirmado su posición competitiva dentro del circuito.

Una clasificación inesperada para Verstappen

Por otro lado, Max Verstappen, conocido por su capacidad de liderazgo en la pista, se enfrenta a un inesperado revés. Su Red Bull quedó en el undécimo puesto, a 1s214/1000 del tiempo más rápido, lo que significa que no logrará superar la Q3 en esta ocasión. Este resultado ha sorprendido a muchos seguidores del automovilismo, dado su historial exitoso.

Los que quedaron fuera de la competencia

Durante esta etapa, varios nombres reconocidos se quedaron sin la posibilidad de seguir en la competencia. Además de Verstappen, Esteban Ocon de Haas, Nico Hülkenberg de Audi, Liam Lawson de Racing Bulls, Franco Colapinto y Carlos Sainz de Williams no lograron avanzar, haciendo de esta clasificación una de las más sorprendentes de la temporada.