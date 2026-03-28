YPF impulsa el MERVAL tras fallo decisivo y aumento del petróleo

En un día marcado por la incertidumbre global, el MERVAL logró cerrar en terreno positivo, impulsado principalmente por YPF. Este avance se debe a un fallo judicial crucial relacionado con la expropiación de la compañía y un incremento en los precios del petróleo a nivel internacional.

El economista Leonardo Alberto destacó la importancia del reciente fallo que reduce el riesgo financiero para Argentina, al señalar: “Hoy tuvimos la buena noticia de que el fallo a favor de los 16.000 millones de dólares ha salido”. Este veredicto supone un alivio significativo para la economía del país, luego de un prolongado proceso judicial que se inició con la expropiación de YPF.

Las Consecuencias del Fallo Judicial sobre YPF

Alberto explicó que el fallo no solo es un triunfo en el ámbito judicial, sino que también tiene repercusiones directas en el futuro de YPF. “Permite a la compañía abordar temas de inversión sin las restricciones que enfrentaba antes”, aclaró, lo que se traduce en una percepción más optimista entre los inversores.

Este cambio en el entorno financiero ha llevado a una mayor confianza en YPF, lo cual se refleja en el interés inversor, especialmente con el aumento en los precios del petróleo que vuelve a ser un factor determinante en el mercado.

Precios del Petróleo y Perspectivas Globales

Los conflictos en Medio Oriente y las dificultades logísticas han impulsado el precio del petróleo a niveles elevados, con proyecciones que anticipan barriles a 150 dólares. Alberto afirmó que esta predicción no es remota si las condiciones actuales persisten. “Es posible, dependiendo de la evolución de los conflictos y problemas logísticos”, subrayó.

Aunque el efecto de estos cambios en las empresas no es inmediato, el aumento en los precios del petróleo impactará en los balances futuros. “Las ganancias no se reflejan de inmediato, pero los beneficios llegarán a largo plazo”, explicó, lo que explica el interés continuo en las acciones petroleras, tanto en el ámbito local como internacional.