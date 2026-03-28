Crisis en el Gobierno de Milei: ¿El Peor Momento?

La gestión de Javier Milei enfrenta uno de sus momentos más críticos, marcado por la acumulación de tensiones políticas, económicas y sociales que transforman el clima en la Casa Rosada. El escándalo en torno a su vocero presidencial, Manuel Adorni, se ha convertido en el símbolo de una crisis más profunda.

El panorama actual revela un cambio notorio en la percepción pública y el sostenido deterioro de la confianza en el gobierno. Las controversias acumuladas no se limitan a un solo incidente, sino que marcan el inicio de un período complicado para la administración.

El Escándalo de Manuel Adorni: Un Viaje Problemático

Todo comenzó cuando se reveló el viaje de Adorni a Punta del Este en un avión privado. Este suceso generó una serie de investigaciones judiciales que examinan la financiación del traslado y la posible existencia de irregularidades financieras. La presencia de su esposa en un viaje oficial a Nueva York sólo añadió leña al fuego.

La Declaración del Broker y las Irregularidades Financieras

Agustín Issin, el broker que facilitó el vuelo, se presentó de manera voluntaria ante la justicia y afirmó que el productor televisivo Marcelo Grandío financió el regreso de Adorni. Esta versión contradice las explicaciones iniciales del gabinete y abre nuevas interrogantes sobre la gestión financiera del vocero y del gobierno.

Cuestionamientos a la Credibilidad Gubernamental

Las palabras de Adorni: «Con mi plata hago lo que quiero», expuestas en una conferencia de prensa, han resonado negativamente en la opinión pública, desdibujando la imagen de austeridad que el gobierno intenta proyectar. Este tipo de declaraciones intensifican las críticas y hacen eco en un clima social ya tenso.

El Caso $Libra: Más Dudas para el Gobierno

Paralelamente, el caso relacionado con la criptomoneda $Libra genera preocupación debido a las contradicciones en las versiones ofrecidas por el presidente mismo. Documentos que evidencian contactos irregulares y promesas de pago también han salido a la luz, alimentando la desconfianza entre la población.

Percepción Pública: Un Gobierno en Crisis

Las encuestas indican un alarmante descenso en la aprobación del gobierno. Una reciente investigación revela que un 70% de los encuestados considera corrupto a Adorni, mientras que un 60% extiende esta percepción a todo el gabinete. Datos similares de distintas consultoras reflejan una desaprobación creciente, alcanzando cifras históricas para la administración Milei.

Los Números que Hablan

La tasa de desempleo ha subido al 7,5%, afectando a más de 1,7 millones de argentinos en busca de empleo. Esta realidad se complica aún más en sectores vulnerables, donde las tasas de desocupación son significativamente más elevadas.

Hacia un Posible Estallido Social

Modelos basados en inteligencia artificial sobre la situación actual proyectan un posible estallido social hacia junio. La combinación de tensiones políticas, económicas y sociales presenta un panorama preocupante donde la paciencia de la ciudadanía se agota rápidamente.

Impacto Económico y Desconfianza Ciudadana

Más de tres cuartas partes de los argentinos consideran que el mercado laboral está en crisis. De hecho, muchos anticipan reducir sus consumos debido a la incertidumbre económica. A esto se le suman niveles de morosidad y cierres de empresas que añaden presión sobre un panorama laboral ya complicado.

En este contexto, el gobierno tiene la tarea crítica de restablecer la credibilidad y responder a las crecientes demandas sociales, mientras navega por un clima que, aunque no explosivo, es claramente descontento.