Camarco Joven presenta nuevas autoridades y su Agenda 2026 centrada en capacitación y transparencia

El impulso por la infraestructura y la transparencia son los ejes centrales que marcarán el camino de Camarco Joven Córdoba en los próximos años. Este jueves, el Club Atlético Talleres fue escenario de un encuentro clave para el futuro del sector.

Una Iniciativa Transformadora

En un acto que reunió a más de 60 figuras destacadas del ámbito de la construcción, Camarco Joven Córdoba presentó su Agenda 2026. Entre los asistentes se encontraban Horacio Berra, líder de Camarco Córdoba, y Matías Bergliaffa, flamante presidente de Camarco Joven, quienes expusieron la visión para un sector en constante evolución.

Formación y Vinculación: Claves para el Futuro

La agenda se centra en tres pilares: capacitación, que busca formar líderes empresariales; vinculación, para fortalecer la red de contactos entre empresas e instituciones; y visibilidad, con el objetivo de destacar la importancia del joven profesional dentro del ecosistema productivo.

«El Desarrollo Inicia con Infraestructura»

Bergliaffa, líder de Tecnias, expresó su firme creencia en que «no hay desarrollo posible sin infraestructura». Subrayó la necesidad de establecer un diálogo abierto sobre cómo llevar a cabo proyectos que beneficien a todos. «Queremos construir puentes y generar conexiones efectivas con el Estado», afirmó durante el lanzamiento de la agenda.

Prioridad a la Transparencia

Uno de los valores distintivos de la gestión de Bergliaffa será la transparencia. En su discurso, destacó la importancia de establecer reglas claras que beneficien tanto a empresarios como a instituciones estatales. Este enfoque no solo aspira a un liderazgo desinteresado, sino a fomentar un trabajo colaborativo en el que todos los involucrados persigan un mismo objetivo.

Un Vínculo Intergeneracional

Bergliaffa enfatizó la relevancia de construir un lazo entre jóvenes empresarios y referentes con mayor trayectoria. Reconoció que la experiencia de los veteranos es invaluable, y que las nuevas ideas de las generaciones jóvenes son necesarias para un avance armónico en el sector de la construcción.

Crecimiento en Tiempos Difíciles

Pese a los desafíos del contexto económico, Bergliaffa compartió que su empresa, Tecnias, ha continuado creciendo, recientemente realizando actualizaciones en la planta de Arcor en Colonia Caroya. Resaltó la importancia de mantenerse ágil en tiempos inciertos y valoró iniciativas como la promoción industrial que alivia la carga fiscal para el sector.

Un Evento que Fusiona la Construcción y el Deporte

El evento tuvo un formato especial, incluyendo una visita a las obras en el Centro de Alto Rendimiento del Club Talleres, un desafío significativo para la infraestructura deportiva de Córdoba. Con una mirada hacia el futuro, Bergliaffa invitó a forjar vínculos con las tres grandes instituciones deportivas de la provincia: Talleres, Instituto y Belgrano.