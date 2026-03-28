Euro hoy: cotización del viernes 27 de marzo

En la jornada de hoy, el euro blue ha marcado un cambio significativo en su cotización. Te contamos todos los detalles sobre los tipos de cambio y cómo se comporta el mercado.

Cierre del Euro Blue el 27 de Marzo

Hoy, el euro blue finalizó su jornada con un valor de $1.760,75 en la compra y $1.693,75 en la venta. Este nivel de cotización refleja una tendencia común donde la moneda informal supera al tipo oficial, creado en un entorno de dinámicas cambiantes y políticas de «sinceramiento» que han acortado la brecha entre ambos.

Euro Oficial: Cotización Actual

De acuerdo con los datos proporcionados por el Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial se estableció en $1.540,00 para la compra y $1.640,00 para la venta, evidenciando una estabilidad dentro del mercado bancario.

Euro Tarjeta: Cómo Cotiza en el Mercado

En el segmento de euro tarjeta, utilizado para gastos con tarjeta en el exterior, la moneda opera con valores de $2.154,23 de compra y $1.561,85 de venta en esta misma fecha.

A cuánto cerró el euro hoy, viernes 27 de marzo

Tipo de Cambio en Diferentes Bancos

Hoy, el valor del euro en diversas entidades bancarias de Argentina es el siguiente:

Banco Ciudad: $1.555,00 comprador y $1.655,00 vendedor.

Banco Nación: $1.540,00 comprador y $1.640,00 vendedor.

Banco Patagonia: $1.576,33 comprador y $1.666,65 vendedor.

Banco Supervielle: $1.547,00 comprador y $1.643,00 vendedor.

Banco Francés: $1.580,00 comprador y $1.640,00 vendedor.

El Dólar Blue en el Mercado Paralelo

En el ámbito paralelo, el dólar blue se está comercializando a $1.395,00 para la compra y $1.415,00 para la venta, una cotización que refleja la presión del mercado informal sobre la divisa.

Este tipo de cambio, comúnmente más elevado que el oficial, se debe a las restricciones en el acceso a la moneda estadounidense en los canales tradicionales, lo que genera una demanda activa en el mercado paralelo.