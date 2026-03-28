Dejan sus trabajos para dedicarse al contenido para adultos: ‘Es hora de normalizar OnlyFans’

Cada vez más mujeres en Argentina están dando un giro radical en sus vidas laborales, dejando atrás empleos tradicionales para sumergirse en la creación de contenido erótico en plataformas digitales. Lo que antes se consideraba un tema tabú ha evolucionado a un espacio donde la libertad y la creatividad se fusionan para generar ingresos significativos.

Un nuevo camino laboral

Una investigación revela cómo chicas de diversas realidades están abandonando trabajos convencionales como vendedoras, secretarias y profesoras, para dedicarse a plataformas como OnlyFans. Esta transformación se enmarca en un contexto donde la realidad laboral ha cambiado, permitiendo que estos emprendimientos se presenten como un medio de subsistencia viable.

Historias de empoderamiento

La periodista de Clarín conversó con mujeres que comparten sus experiencias. «Hoy en día, hacer esto es un trabajo más online», dice Noel Master, quien dejó su empleo de oficina a los pocos meses de probar la creación de contenido. Su historia es un reflejo del coraje y la determinación de muchas que han encontrado en este mundo, no solo una fuente de ingresos, sino una forma de expresión personal.

Risgos y recompensas

Nicole Verón, expolicía, también se ha adentrado en este ámbito, experimentando tanto el aluvión de críticas como el éxito financiero. «Sin querer, descubrí un nuevo camino que me permitió superar los 6 millones de pesos en ingresos», comparte. A medida que el estigma se desdibuja, más mujeres encuentran una voz en esta industria, eligiendo desafiar las normas sociales tradicionales.

Un fenómeno en expansión

Wanda Bevilacqua, quien imparte cursos sobre creación de contenido, destaca que muchas chicas, al principio, prueban las aguas antes de comprometerse completamente. «El trabajo exige dedicación, pero la recompensa puede ser extraordinaria», explica. Cada vez más, estas plataformas se ven como una oportunidad real de autoempleo, en un contexto económico desafiante.

Percepciones de la familia

A pesar de las reservas iniciales, algunas mujeres, como Natalia Laborde, han conseguido la aceptación de sus familias. «Fue difícil al principio, pero ahora mis hijos lo entienden porque les permite vivir cómodamente», confiesa. Este cambio en la percepción familiar también subraya la normalización de la industria del contenido para adultos.

Conclusiones de una nueva era

Lo que antes se consideraba un tema prohibido está ganando terreno en la conversación social. Las mujeres que se aventuran en este mundo están comenzando a ser vistas no solo como productoras de contenido, sino como emprendedoras en toda regla. Con historias de empoderamiento y éxito financiero, el futuro parece prometedor para aquellas que eligen este camino.