Nepal detiene a ex primer ministro y exministro del Interior por la represión de las protestas de la ‘Generación Z’

Las autoridades de Nepal han detenido al ex primer ministro Khadga Prasad Sharma Oli y a su exministro del interior, en medio de un escándalo tras las protestas que resultaron en numerosas muertes y la caída de su gobierno.

La captura se llevó a cabo en la madrugada del sábado en la residencia de Oli, ubicada en las afueras de Katmandú. El ministro del Interior actual, Sudan Gurung, compartió la noticia a través de sus redes sociales, reafirmando que “nadie está por encima de la ley”.

Contexto de las Protestas

Las manifestaciones, que estallaron tras acusaciones de corrupción y mala gestión, dejaron un trágico saldo de 76 muertos y más de 2,300 heridos en septiembre pasado. La indignación popular fue tal que, en medio de un ambiente de caos, se incendiaron oficinas gubernamentales y las residencias de altos funcionarios, obligándolos a huir en helicópteros militares.

Consecuencias Legales

El gobierno ha iniciado una investigación formal cuyo informe sugiere que Oli, Lekhak y el entonces jefe de policía podrían enfrentar penas de hasta 10 años de prisión. Gurung subrayó que estas detenciones no son un acto de venganza, sino el inicio de un proceso hacia la justicia.

Nuevo Gobierno y Promesas de Justicia

La detención de Oli coincide con el ascenso al poder de Balendra Shah, un rapero convertido en político, cuya agrupación, el Partido Rastriya Swatantra, ganó ampliamente las elecciones parlamentarias. Tanto Shah como Gurung han prometido trabajar para garantizar justicia para las víctimas de las recientes protestas.

Un Cambio Significativo

Estas elecciones marcaron un hito en la política nepalí, siendo las primeras tras el auge del activismo juvenil que desafió la corrupción endémica. La jornada también propició la designación de Sushila Karki, la primera mujer en ocupar el cargo de primer ministro interino, mientras el país se encamina hacia una nueva dirección política.