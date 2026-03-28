Expertos: Protests Organizados Demuestran la Resiliencia del Régimen Iraní

Desde el inicio del conflicto, Irán ha sido escenario de más de 850 manifestaciones de apoyo al gobierno, mientras las detenciones superan las 1,400. Estos eventos destacan la sorprendente fortaleza del régimen islámico, a pesar de los constantes ataques aéreos liderados por Estados Unidos e Israel.

La reciente guerra en Irán ha desatado un ciclo de protestas a favor del régimen que refleja la organización interna del país. A continuación, exploramos los detalles de estas manifestaciones y las medidas represivas implementadas.

Un Contexto de Conflicto Intensificado

El conflicto comenzó con un ataque sorpresivo de Israel que resultó en la muerte del líder supremo, Ayatollah Ali Khamenei, y numerosos funcionarios de alto rango. Desde entonces, el régimen iraní ha enfrentado una serie de ataques dirigidos a líderes militares, incluyendo al reciente asesinato del comandante naval de los Guardianes de la Revolución, Alireza Tangsiri.

La Resistencia del Régimen

Expertos señalan que, a pesar de las bajas sufridas y el éxito parcial de la estrategia de desmantelamiento del liderazgo por parte de Estados Unidos e Israel, el régimen no muestra signos de fragmentación. Clionadh Raleigh, presidenta de ACLED, una organización independiente que monitorea conflictos, indicó que el mensaje predominante dentro de Irán es que están «ganando».

El Estado de las Manifestaciones

En las últimas semanas, la dinámica de las manifestaciones ha estado marcada por un apoyo manifiesto al régimen. ACLED reportó 195 manifestaciones pro-gubernamentales entre el 28 de febrero y el 6 de marzo, seguidas por 158 en la semana siguiente y casi 300 del 13 al 19 de marzo.

El Control de la Narrativa

Según ACLED, aproximadamente el 99.2% de las protestas en el país han sido pro-régimen, lo que sugiere que la oposición real se enfrenta a una fuerte represión. Cualquier intento de manifestarse en contra del régimen ha sido inmediatamente sofocado, como se evidenció en una protesta del 25 de marzo que resultó en 10 muertes.

Represiones y Detenciones Masivas

La campaña de arrestos ha sido feroz, con más de 1,400 detenciones reportadas en solo 27 días. Las acusaciones han escalado desde «grabar daños» hasta «espionaje», reflejando la gravedad de la represión que enfrenta cualquier disidencia.

Casualidades y Consecuencias

Las violaciones de derechos humanos han aumentado en medio del conflicto. Se estima que más de 1,900 personas han perdido la vida en Irán desde que comenzaron los ataques, con un número alarmante de civiles entre las víctimas. Las fuerzas de seguridad han implementado chequeos y han cortado el acceso a internet en varias ciudades para controlar la información y las movilizaciones.

Perspectivas Futuras

Con el panorama actual, queda claro que el régimen ha encontrado formas de mantener la cohesión a pesar de las presiones externas. Las protestas pro-gubernamentales reflejan no solo el respaldo a la retórica oficial, sino también un marcado deseo de resistencia frente a los ataques exteriores.

Algunos expertos sugieren que esta situación podría ser una prueba de la resiliencia del liderazgo iraní. Sin embargo, la verdadera magnitud de las tensiones internas y la capacidad de resistencia del pueblo iraní ante esta represión continúan siendo interrogantes significativos.