Las 3 Recetas Favoritas de la Chef Ximena Sáenz

La merienda se ha convertido en una tradición fundamental en Argentina, y Buenos Aires ofrece un sinfín de opciones irresistibles para disfrutar de este delicioso ritual. Aquí te presentamos las recomendaciones de la experta Ximena Sáenz para saborear la mejor merienda de la ciudad.

La Merienda: Un Ritual Argentino Con Sabor Único

Regresar del colegio, dejar la mochila en cualquier rincón y encender la tele para merendar es casi un ritual. Esta costumbre, típica de la cultura argentina, se vive intensamente en Buenos Aires, donde la merienda ocupa un lugar especial entre el descanso y el placer gastronómico. En un escenario en constante evolución, la ciudad ha visto florecer una oferta diversa de cafeterías y bares que invitan a disfrutar de este tiempo de pausa.

Un Mapa de Sabores Nuevos y Clásicos

Con la experiencia de Ximena Sáenz, la conocida chef, el canal ElGourmet ha dado a conocer una selección de 25 locales ideales para disfrutar de una merienda. A partir del 7 de abril, esta imagen de la gastronomía capitalina será compartida en el programa “Meriendas de Buenos Aires”.

Recomendaciones de Ximena Sáenz: Tres Paradas Imperdibles

Para Ximena, el concepto de merienda ha evolucionado a lo largo de los años. “Cuando era niña, era un hermoso momento de la tarde para relajarse”, reflexiona. Ahora, como madre, la merienda se convierte en una oportunidad invaluable para compartir experiencias con su hija.

La Kitchen: Un Clásico Moderno

La Kitchen, ubicada en Saavedra, se ha consolidado como uno de los emblemas de los laminados en la ciudad. Con locales que ofrecen un ambiente contemporáneo, destaca por sus hojaldrados y una variada oferta, desde el conocido «fosforito» hasta tortas como la «carrot cake». Esta confitería ha sabido combinar calidad y un diseño atractivo.

Casa Cavia: Estética y Sabor en Armonía

Este encantador espacio en Palermo presenta una experiencia de merienda sofisticada. Con un hermoso patio lleno de plantas, Casa Cavia invita a disfrutar de un té con opciones deliciosas que incluyen scones, mini bruschettas y una excepcional torta Bruce, que deleita a los golosos. La combinación estética con una oferta gastronómica sólida lo convierte en un lugar único.

Hotel Alvear: Tradición y Elegancia

El Alvear Palace Hotel es un ícono de la merienda en Buenos Aires. Famoso por sus scones recién horneados y la exquisita torta Alvear, este hotel ofrece un ambiente elegante y refinado. La experiencia se completa con una variedad de finger sándwiches y un té de hebras exclusivas, todo servido con un toque de sofisticación que hará que cada visita sea memorable.