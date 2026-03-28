Adorni se mantiene respaldado por el Gabinete, pero enfrenta tensiones con la Justicia

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se encuentra en el centro de la atención política, tras recibir un apoyo contundente por parte del presidente Javier Milei y figuras destacadas de su administración. Sin embargo, el trasfondo de su situación judicial plantea inquietantes interrogantes.

El respaldo unánime del Gobierno llegó justo antes de que se anunciara el veredicto en el juicio de YPF en Estados Unidos, brindando a Adorni un respiro momentáneo. Esta muestra de unidad es notable, considerando las tensiones internas que han caracterizado a la gestión actual. A pesar de ello, persiste la incertidumbre sobre su futuro, especialmente en un contexto donde su panorama judicial podría complicarse.

Un Apoyo Estratégico en Tiempos Difíciles

El presidente Milei es consciente de la delicada situación de su ministro de coordinación y ha tomado medidas para evitar que su desenlace sea similar al de José Luis Espert, quien se vio obligado a renunciar tras ser presionado. En un gesto de apoyo, Milei incluyó a Adorni en la ceremonia de inauguración de un nuevo Centro de Formación de Capital Humano en La Paternal, lo cual fue concebido por el ministerio de Sandra Pettovello. Este acto no solo promovió una imagen de unidad, sino que también sirvió para desviar la atención de la tormenta judicial que acecha al ministro.

La Dinámica del Poder en La Libertad Avanza

En el entorno político, diversas figuras, desde Karina Milei hasta Martín Menem, han manifestado su apoyo a Adorni, enfatizando la necesidad de que continúe a pesar de las diferencias internas. La secretaria general de la Presidencia lo defiende como un aliado confiable, mientras que otros, como Santiago Caputo, son más pragmáticos e identifican posibles riesgos si el ministro es desplazado de su cargo.

Impacto Económico y Político

La permanencia de Adorni es fundamental, no solo por su papel en el gabinete, sino también debido a la sensibilidad económica del país. Recuerdos de la salida de Guillermo Francos, que provocó convulsiones en los mercados, aún resuenan. Con la inflación aún elevada, el Gobierno no se permite experimentar con cambios que puedan desestabilizar la situación actual.

Retos Judiciales y el Futuro de Adorni

No obstante, el futuro de Adorni se vislumbra incierto debido a la ola de escrutinio generada por su situación judicial. Los últimos testimonios han intensificado la presión sobre su administración, con el fiscal Gerardo Pollicita pidiendo más investigaciones sobre sus viajes al extranjero. Estos elementos destacan un frágil equilibrio en el que deberá navegar para evitar que su situación repercuta negativamente en el Gobierno.

Investigaciones en Curso

Recientemente, un testigo clave aportó una declaración que contradice las afirmaciones de Adorni sobre el origen de su viaje a Punta del Este, aumentando las dudas sobre su defensa. Las investigaciones en curso, que incluyen un examen exhaustivo de sus declaraciones juradas y propiedades, podrían revelarse determinantes para su posición política y judicial.