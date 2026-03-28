Un padre logra reducir la pensión alimentaria tras demostrarse que la madre tiene mayores ingresos

Un tribunal de Zaragoza ha decidido mantener la pensión alimentaria de un joven de 19 años, en respuesta a un pedido de su padre que buscaba modificar las condiciones establecidas en 2020.

Decisión Judicial Respalda Acuerdo Previo

La Audiencia Provincial de Zaragoza ha confirmado la pensión alimentaria y el reparto de gastos extraordinarios fijados anteriormente. Este fallo responde a un recurso presentado por el padre, quien solicitaba revertir un aumento de la cuota alimentaria establecido en 2025.

Historia de la Pensión Alimentaria

En una sentencia de 2025, el Juzgado de Primera Instancia Nº 5 de Zaragoza incrementó la pensión a 180 euros mensuales y dispuso un reparto de gastos extraordinarios donde el padre asumiría el 60% y la madre el 40%. El padre argumentó que no había razones suficientes para modificar el acuerdo anterior.

Argumentos de la Madre y su Situación Financiera

La madre, en su defensa, presentó su situación económica, donde sus gastos mensuales superaban los 1.660 euros, mientras que sus ingresos alcanzaban apenas 1.100 euros de un trabajo en una empresa cárnica. Agregó que enfrentaba altos gastos como impuestos y deudas, lo que dificultaba su capacidad de contribuir a la pensión.

La Realidad Económica y la Evaluación Judicial

Durante las declaraciones, se descubrió que la madre tenía un segundo empleo que le generaba más ingresos, aunque la exactitud de esos datos no fue del todo clara. La documentación también incluía un subsidio de desempleo, sin detallar su causa ni una posible indemnización.

Un Cambio Económico No Acreditado

El tribunal consideró que, a raíz del divorcio, la madre había visto un aumento en sus ingresos en comparación con la situación económica del acuerdo de 2020. Los magistrados enfatizaron que para modificar la pensión es necesaria una alteración significativa de las condiciones económicas, la cual no fue comprobada en este caso.

Confirmación de Medidas Anteriores

Los jueces determinaron que las nuevas obligaciones de pago, como el renting y deudas, no son prioritarias frente a las necesidades de su hijo. Por lo tanto, decidieron mantener el reparto de gastos al 50% entre ambos progenitores y la pensión original.

El Impacto de la Decisión Judicial

En su fallo, el tribunal revocó la decisión de 2025 y desestimó la demanda de la madre en su totalidad. Es importante destacar que no se impusieron costos judiciales a ninguna de las partes, y la resolución puede ser apelada ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, con un depósito de 50 euros para su tramitación.

El fallo se notificará telemáticamente al juzgado competente para su ejecución, cerrando así un capítulo en una disputa que ha marcado la vida de esta familia.