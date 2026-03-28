El nuevo enfoque inmobiliario de las parejas en el nido vacío

En un contexto donde el costo de la vida sigue creciendo, muchos adultos mayores han optado por alquilar habitaciones en sus hogares, ofreciendo una solución a jóvenes que buscan compartir alquiler. Este fenómeno no solo genera ingresos extra, sino que también proporciona compañía en un entorno cada vez más solitario.

Un Cambio en el Mercado Inmobiliario

A medida que adquirir una vivienda se torna más difícil para los jóvenes (la edad promedio de compra de una propiedad se sitúa en los 40 años en 2025), los adultos mayores comienzan a representar una parte significativa de los propietarios. Desde 2019, el número de personas mayores de 45 que ofrecen habitaciones en alquiler ha crecido casi un 40%, frente al 28% de hace cinco años, según datos de la plataforma de búsqueda de compañeros de piso SpareRoom.

La Doble Ventaja del Alquiler

Los adultos mayores no solo obtienen un ingreso adicional al alquilar espacio en sus hogares, sino que también disfrutan de la compañía de un inquilino. Esta dinámica se ha vuelto esencial para muchos, especialmente en un país donde el costo de la vida es cada vez más elevado. “Alquilar es una forma fácil de generar ingresos”, señala Matt Hutchinson, portavoz de SpareRoom. “Para ganar lo que se podría conseguir con el alquiler de una habitación, necesitarías trabajar muchas horas en un segundo empleo.”

Un Fenómeno en Expansión

El crecimiento del alquiler de habitaciones no se limita a las grandes ciudades; también se observa en regiones más asequibles. Ciudades como Fresno, Virginia Beach y Minneapolis han visto un aumento notable en la demanda de compañeros de piso, con alquileres que promedian menos de $1000 al mes.

Aumento de Compartición en la Tercera Edad

La proporción de propietarios de 65 años o más que comparten su hogar ha más que duplicado desde 2019, constituyendo el grupo de mayor crecimiento en este sector. Aunque representan una parte pequeña del total (poco más del 6% en 2024), su presencia está aumentando a un ritmo acelerado.

La Realidad de los Adultos Mayores

Ser propietario de una vivienda no implica necesariamente una situación financiera sólida. Muchos adultos mayores que viven solos enfrentan desafíos económicos, lo que los empuja a considerar el alquiler de habitaciones como una opción viable para mejorar su calidad de vida. Con un creciente número de propietarios recurriendo a esta solución, se evidencia una transformación en la dinámica de vivienda y comunidad.