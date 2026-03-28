BCE advierte sobre riesgos de stablecoins y avanza hacia el euro digital

El Banco Central Europeo ha encendido las alarmas frente a la creciente popularidad de las stablecoins, proponiendo el euro digital como una alternativa para defender el sistema financiero tradicional.

En un reciente artículo publicado en el blog del Banco Central Europeo, se advierte sobre el desafío que representan las stablecoins para la banca tradicional en Europa. Firmado por Piero Cipollone y Frank Elderson, el documento profundiza en el impacto que tiene la digitalización de pagos en el ecosistema financiero actual.

¿Amenaza o Innovación? El impacto de las Stablecoins en la Banca

El análisis pone de manifiesto que las entidades financieras están enfrentando pérdidas significativas por comisiones debido a la competencia de tarjetas internacionales. Además, la relación directa entre bancos y clientes se ve erosionada, lo que pone en riesgo los ingresos por comisiones y la retención de datos.

El artículo destaca: «Las stablecoins podrían traducirse en una pérdida directa de comisiones, datos y depósitos,» advirtiendo sobre el impacto inminente que estos activos digitales generan en el sector bancario.

Las grandes empresas tecnológicas también están incursionando en este espacio, ofreciendo soluciones que limitan el acceso de los bancos a la información clave de sus clientes y disminuyen su margen operativo. En este contexto, las stablecoins aceleran este proceso al operar sin la necesidad de depender de la infraestructura bancaria tradicional.

El Euro Digital: Innovación para la Resiliencia Financiera

Ante este panorama, el Banco Central Europeo propone el euro digital como una herramienta clave para fortalecer la autonomía y resiliencia del sistema financiero en la región. Este proyecto comenzó su fase de preparación en 2023, tras un exhaustivo análisis que dio inicio en 2021.

Aunque no se abordaron aspectos técnicos ni un cronograma específico, el objetivo es adecuar el dinero del banco central a la era digital, sin desplazar a la banca comercial.

La iniciativa se presenta como una respuesta estratégica al avance de las stablecoins en mercados clave, asegurando que los bancos puedan ofrecer servicios de pago modernos que atiendan las cambiantes necesidades de los consumidores.

Como concluyen Cipollone y Elderson, el euro digital «es crucial para la autonomía estratégica y la resiliencia europea», enfatizando su rol vital en el sistema financiero del bloque. En un contexto global de creciente competencia y diversificación de métodos de pago, el euro digital se visualiza como una solución necesaria para salvaguardar la estabilidad económica.

Comparado con otros esfuerzos internacionales, como el yuan digital de China, el euro digital es uno de los avances más significativos en la creación de monedas digitales por bancos centrales, especialmente frente a la postura restringida de Estados Unidos respecto a este tipo de iniciativas.