Una Experiencia Inquietante: Donde las Palabras Tienen Poder

El actor estadounidense presentó en una sala llena su intrigante obra, inspirada en textos del célebre escritor chileno Roberto Bolaño, que promete capturar la atención del público con su singular narrativa.

En una noche memorable, John Malkovich estuvo al mando de “El infame Ramírez Hoffman”, donde su voz se convierte en el hilo conductor de una propuesta que involucra música en vivo y un relato perturbador. La velada, aunque inició con un leve retraso, fue cautivadora desde el primer acorde.

Una Experiencia Única en el Teatro

Con la dirección musical de Fabrizio Colombo (bandoneón), Anastasya Terenkova (piano) y Andrej Bielow (violín), la obra comenzó con una conmovedora interpretación de “Libertango”, un clásico del maestro Astor Piazzolla.

Malkovich: Un Narrador Singular

Vestido con un elegante ambo negro, Malkovich se situó frente a un atril y dio vida a la historia de Ramírez Hoffman, un teniente de la Fuerza Aérea chilena cuya vida se entrelaza con los oscuros capítulos de la dictadura de Pinochet. Su lectura, hecha casi sin pausas, sumergió al público en un relato inquietante y fascinante.

El Contexto de la Historia

Extraída del libro “La literatura nazi en América”, la narrativa presenta a un personaje que es tanto poeta como criminal, que utiliza su ingenio para evadir la justicia mientras comete atrocidades. La obra nos muestra su camino a través de un mundo lleno de violencia y desesperación, donde incluso encuentra espacio para la creatividad, como escribir frases desnudas en el aire mientras vuela.

Un Escenario Minimalista, pero Poderoso

La escenografía se mantuvo en un enfoque minimalista, sin grandes artificios, permitiendo que la voz de Malkovich y la música fluyeran con intensidad. Solo se proyectó un subtítulo en español durante la presentación, y, en uno de los pocos momentos de movimiento, el actor reubicó un piano en el escenario.

Un Viaje Musical Diversificado

A pesar de algunos problemas de amplificación que a veces desdibujaron la atmósfera, el concierto incluyó una selección musical rica y variada, con obras de Piazzolla como “Adiós Nonino” y “Oblivion”, así como piezas de Vivaldi y el enigmático “Riders on the Storm” de The Doors.

Reflexiones sobre la Palabra y la Performance

A través de su presentación, Malkovich demuestra que la narrativa desnuda puede ser poderosa y provocativa. Con una duración de aproximadamente ochenta minutos, la propuesta promete dejar una huella profunda en quienes se atreven a sumergirse en los oscuros paisajes de la mente humana.

Detalles del Evento

“El infame Ramírez Hoffman”

Con John Malkovich (narrador), Anastasya Terenkova (piano), Andrej Bielow (violín) y Fabrizio Colombo (bandoneón). Basado en textos de Roberto Bolaño. Teatro Ópera ON, Av. Corrientes 860.