Los hutíes de Yemen anuncian su primera operación militar contra Israel con éxito

La organización rebelde Houthi de Yemen ha lanzado su primera operación militar contra Israel, disparando una serie de misiles balísticos como respuesta a lo que denominan agresiones israelíes en la región. Este accionar marca un nuevo capítulo en la creciente tensión en el Medio Oriente.

En un video publicado en X, el portavoz militar de los Houthis, Yahya Saree, anunció que los ataques se dirigieron a «posiciones militares sensibles» de Israel, en un acto que el grupo calificó de respaldo a la resistencia iraní.

Ataques Dirigidos y Declaraciones de Éxito

Saree destacó que «las fuerzas armadas yemeníes, con apoyo divino, han llevado a cabo su primera operación militar, impactando al enemigo israelí». Según él, estos ataques están alineados con el apoyo de Irán y sus aliados en el Líbano, Irak y Palestina, y afirmó que la misión logró sus objetivos.

«Nuestras operaciones continuarán hasta que se cumplan todos nuestros objetivos declarados y hasta que se detenga la agresión israelí en todos los frentes», agregó el portavoz.

Intercepción de Misiles y Escalada de Tensión

Las fuerzas armadas israelíes interceptaron un misil proveniente de Yemen, una de las primeras incursiones de los Houthis en el conflicto. Alertas sonaron en Beer Sheba y otras áreas cercanas a centros estratégicos, lo que provoca inquietud sobre la posible ampliación del conflicto en la región.

La situación plantea interrogantes sobre si los Houthis comenzarán a atacar barcos comerciales en el Mar Rojo, acción que ya habían tomado en el pasado. Este cambio de postura es significativo, dado que previamente habían indicado que no se unirían a la guerra a pedido de Teherán.

Contexto de Conflictos Previos

En 2024, la administración de Trump llevó a cabo ataques contra los Houthis en el marco de una campaña más amplia en la región. El conflicto, intensificado por la guerra en Gaza, se convirtió en una de las batallas navales más importantes para la Marina estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial.

Represalias de Israel y Nuevos Ataques

En respuesta, Israel lanzó ataques aéreos sobre instalaciones nucleares en Irán, prometiendo “escalar y expandir” su campaña. Irán, tras estos bombardeos, amenazó con represalias, intensificando aún más la tensión en la región.

Impacto en la Economía Global

El conflicto ha comenzado a tener un impacto profundo en los precios del petróleo. Irán ha restringido sus exportaciones a través del estratégico Estrecho de Hormuz, contribuyendo a una crisis de precios de combustible global. Este aumento en los costos ya afecta a consumidores en varias naciones, con Brent alcanzando unos $107 por barril.

A pesar de esto, Irán ha accedido a facilitar el paso de ayuda humanitaria y productos agrícolas debido a una solicitud de la ONU, aunque sin comprometerse a aflojar las restricciones sobre el petróleo.