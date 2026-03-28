Eurodiputados piden a la Comisión que impida el regreso de Rusia a la Bienal de Venecia

La Unión Europea enfrenta un dilema crítico ante la posibilidad de que Rusia participe en la bienal de arte más prestigiosa del mundo, mientras la guerra en Ucrania sigue cobrando vidas. La presión para que se tomen medidas decisivas es cada vez mayor.

Recientemente, un grupo de eurodiputados se dirigió a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y a otros altos funcionarios, expresando su preocupación por la decisión de permitir que Rusia participe en la 61ª Bienal de Venecia. En una carta divulgada, los legisladores argumentan que permitir esta participación socavaría la confianza en la UE y exigen una respuesta urgente.

Un Lamento por la Cultura Ucraniana

Los eurodiputados condenan la decisión de la organización de la bienal, recordando que mientras Rusia se reintegra, «las ciudades ucranianas son bombardeadas, y el patrimonio cultural de Ucrania se destruye sistemáticamente». La carta sostiene que nunca debería permitirse que un estado bajo sanciones de la UE participe en un evento financiado por los contribuyentes europeos.

Legitimar la Agresión

Los firmantes subrayan que la apertura del pabellón ruso podría elevar el prestigio y darle legitimidad a un país que ha perdido su credibilidad a nivel internacional. Estos comentarios fueron respaldados por Georgiy Tykhiy, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania, quien agradeció la postura firme de los eurodiputados.

Un Cambio de Posición Inexplicable

Tykhiy recordó que en 2022, con el estallido de la guerra, los organizadores limitaron la participación de Rusia, condenando su agresión. “Este cambio de postura suscita interrogantes sobre qué ha cambiado en la situación actual”, comentó.

Además, Tykhiy apuntó que «invitar a Rusia a participar en eventos internacionales, mientras continúa la agresión, es moralmente cuestionable». Según él, la cultura rusa está intrínsecamente ligada a un régimen autoritario que utiliza el arte como herramienta de propaganda.

Argumentos a Favor de la Suspensión

Los eurodiputados han instado a Bruselas a suspender el financiamiento de la bienal si Rusia no es retirada de la lista de participantes. También demandan sanciones para quienes participan en la organización del pabellón ruso, considerando que tiene vínculos con Rostec, un proveedor clave para el ejército ruso.

La Denuncia Ucraniana

La reciente decisión de los organizadores ha provocado una respuesta enérgica de varias partes. Por su parte, el Ministerio de Cultura de Italia se mostró en desacuerdo, indicando que la decisión fue tomada independientemente del gobierno italiano. Asimismo, un comunicado enfatiza que en el conflicto, más de 35,000 bienes culturales han sido robados y se estima un daño directo a la herencia cultural de Ucrania de aproximadamente 4 mil millones de euros.

El Contexto Actual

La Bienal de Venecia, que se llevará a cabo del 9 de mayo al 22 de noviembre de 2026, anunció que Rusia planea presentar una exposición titulada «Raíz de Árbol en el Cielo» con la participación de unos 40 artistas. Sin embargo, la controversia en torno a su participación continúa creciendo, generando un amplio debate en Europa sobre la relación entre arte, cultura y responsabilidad ética.