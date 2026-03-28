Propuesta Innovadora Lleva al Congreso de EE. UU.

Llega una nueva propuesta legislativa que busca ajustar el marco fiscal de las criptomonedas en Estados Unidos, ofreciendo ventajas para las stablecoins y planteando nuevos impuestos al ecosistema Bitcoin.

Max Miller y Steven Horsford, miembros del Congreso de Estados Unidos, han presentado un borrador para reformar la regulación fiscal relacionada con activos digitales. Este esfuerzo se enfoca en adaptar el marco tributario al crecimiento constante del mundo cripto.

Conocida como la Ley PARIDAD de Activos Digitales, esta propuesta busca introducir nuevas normativas que brinden claridad sobre la utilización, tributación y funcionamiento de las criptomonedas, un aspecto crucial para el desarrollo del sector en la actualidad.

Repercusiones para las Stablecoins y el Mercado Cripto

El proyecto establece que las stablecoins no estarán sujetas a impuestos sobre ganancias siempre y cuando su base de costo no varíe más de 1% respecto al dólar, es decir, no supere 0,01 dólares. Esta disposición podría incentivar su uso y aceptación en transacciones digitales.

Además, se indica que los costos de transacción involucrados en la compra o transferencia de stablecoins vinculadas al dólar no se contabilizarán dentro de la base de costo del inversor. Estas medidas buscan facilitar el comercio con estas monedas digitales estables.

La iniciativa también incorpora una exención fiscal para transacciones con stablecoins por debajo de los 200 dólares, eliminando la obligación de reportar o pagar impuestos en estas operaciones. Sin embargo, aún permanece indefinido el límite total anual para que esta exención se aplique, lo que plantea cuestiones sobre su implementación práctica en el sistema fiscal estadounidense.

En cuanto a otros ingresos, las ganancias derivadas de préstamos, staking o servicios de validación pasiva serán consideradas ingresos brutos y se calcularán según el valor de mercado justo, obligando a los usuarios a declarar estos ingresos anualmente.

Por el momento, esta propuesta no ha sido formalmente presentada ante el Congreso, y se ha compartido como un borrador con el fin de generar un debate amplio entre legisladores y actores de la industria cripto.

La Reacción de la Industria y las Críticas al Proyecto

Cody Carbone, CEO de Digital Chamber, expresó la necesidad de contar con claridad en la regulación fiscal de los activos digitales para garantizar el retorno de la actividad económica al país. Sin embargo, el borrador ha encontrado resistencia, especialmente entre la comunidad Bitcoin, quien critica que la exención fiscal se limite únicamente a las stablecoins.

Pierre Rochard, CEO de The Bitcoin Bond Company, calificó la propuesta como un error y defendió que Bitcoin debería tener una exención fiscal similar. La discusión evidencia divisiones dentro del ámbito cripto sobre cómo diversos activos deben ser regulados y qué beneficios fiscales deben recibir.

Este debate marca una etapa crucial en la búsqueda de un marco regulatorio que acompañe el crecimiento y aceptación de las criptomonedas en Estados Unidos, reflejando las tensiones y perspectivas variadas de los diferentes actores del sector.