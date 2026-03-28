Adorni convoca a la mesa política de LLA tras nuevo respaldo del Presidente ante escándalo de viajes y propiedades

Adorni se Reafirma en su Cargo y Se Enfoca en la Gestión

En medio de la tempestad por sus recientes complicaciones, Manuel Adorni recibe el respaldo de Javier Milei y su hermana Karina mientras se prepara para reorientar sus esfuerzos hacia la gestión pública.

Manuel Adorni, el jefe de Gabinete, ha estado en el centro de la controversia tras el escándalo relacionado con vuelos privados a Punta del Este y propiedades no declaradas. Sin embargo, con el apoyo decidido de Javier Milei y su hermana Karina, se prepara para cambiar su estrategia.

Nueva Estrategia: Enfocarse en la Gestión A pesar de la tormenta mediática, Adorni buscará trasladar la atención hacia las acciones de su gestión. Con la esperanza de que un reciente fallo judicial en Estados Unidos sobre YPF, que le ahorrará al país más de 16.000 millones de dólares, lo ayude a minimizar la atención sobre su figura, planea convocar a la mesa política para discutir la agenda futura.