Solicitó subsidios por agorafobia, pero la hallaron surfeando en México

Catherine Wieland, una mujer de 33 años, ha sido descubierta defraudando al sistema de subsidios del gobierno británico, viviendo un estilo de vida opulento mientras simulaba padecer una incapacidad severa.

Catherine Wieland, quien había estado recibiendo ayudas estatales bajo el pretexto de sufrir agorafobia incapacitante, fue sorprendida viajando por diferentes países y disfrutando de actividades extremas como el surf y la tirolesa en México. En total, logró estafar al gobierno con más de 30,000 dólares entre 2021 y 2024.

La trama detrás de la incapacidad

Según informes, Wieland había convencido al Departamento de Trabajo y Pensiones (DWP) en Inglaterra de que su estado era tan crítico que ni siquiera podía salir de su casa. Sin embargo, su comportamiento desmentía esta afirmación, ya que fue vista en repetidas ocasiones en lugares públicos, incluida su visita a un parque de diversiones en Inglaterra y sus lujosos viajes internacionales.

Las pruebas que la delataron

Los registros bancarios de Wieland revelaron al menos 76 visitas a centros de estética y más de 60 salidas a bares, clubes y restaurantes, evidenciando un estilo de vida muy alejado del aislamiento que alegaba. La situación se tornó insostenible cuando las autoridades comenzaron a investigar tras recibir alertas sobre sus constantes desplazamientos.

“No sabía que no se permitía salir de casa”, fue la defensa de Wieland al ser confrontada con las pruebas de su vida social activa, que contradice por completo su supuesta condición de incapacidad.

Repercusiones legales y reclamo de devolución

Tras admitir su culpa, Wieland fue llevada ante la justicia el pasado 26 de marzo. El tribunal dictó que debía reembolsar un total de 31,500 dólares a las autoridades, como resultado de su fraude. El ministro del DWP, Andrew Western, calificó la acción de Wieland como un “abuso flagrante al sistema de seguridad social”, haciendo un llamado a la vigilancia sobre tales subsidios para asegurar que lleguen a quienes realmente los necesitan.

Una lección para el futuro

La sentencia contra Wieland se considera un importante mensaje para aquellos que intentan manipular el sistema de beneficios sociales. El DWP ha informado que empleará herramientas de monitoreo modernas para detectar inconsistencias en las declaraciones de salud y actividades de los beneficiarios, reafirmando su compromiso con la justicia y la transparencia.