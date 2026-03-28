Bariloche y su Fiesta del Chocolate: Fechas, Actividades y Tendencias

La Semana Santa en San Carlos de Bariloche se transforma en una celebración única con la llegada de la Fiesta Nacional del Chocolate, programada del 2 al 5 de abril. Este evento destaca la conexión entre la tradición chocolatera y el turismo, creando una experiencia inolvidable para toda la familia.

En pleno corazón de Bariloche, el Centro Cívico y la calle Mitre se convierten en un recorrido temático de 600 metros lleno de actividades interactivas, degustaciones y espectáculos que atraen la atención de turistas y locales por igual. Este enfoque no solo enriquece la experiencia del visitante, sino que también favorece al comercio local al integrar la producción con el consumo.

Un Modelo de Colaboración Público-Privada

La Fiesta Nacional del Chocolate representa un paradigma de colaboración entre el sector productivo, el municipio y la cultura local. Aquí, el chocolate es más que un simple producto; se erige como un símbolo de identidad que ayuda a posicionar a Bariloche en el escenario turístico nacional e internacional.

Innovación y Tradición en la Programación 2026

La agenda del evento para 2026 promete ser una fusión de tradición e innovación, con actividades que van desde la elaboración de la barra de chocolate más larga del mundo hasta espectáculos de danza aérea y conciertos de la Filarmónica de Río Negro. Esta variedad se dirige a un amplio espectro de visitantes, garantizando que cada familia y amante de la cultura encuentre algo especial.

Impulsando el Turismo Fuera de Temporada

En un mundo donde la competencia turística es feroz, la Fiesta del Chocolate juega un papel crucial en la desestacionalización de Bariloche. Con proyecciones de ocupación hotelera entre el 87% y el 90%, el evento se ha consolidado como una vital fuente de demanda durante el otoño, revitalizándose tras la crisis ocasionada por la erupción volcánica de 2012.

Un Recurso Simbólico y Económico

Más allá de ser un evento festivo, la Fiesta Nacional del Chocolate se perfila como una estrategia clave para el desarrollo turístico de Bariloche. Fomenta el empleo local, fortalece la cadena de valor y asegura que la ciudad ofrezca experiencias memorables que trascienden sus impresionantes paisajes naturales. Al final, el chocolate se convierte en un recurso valioso que resalta la relevancia de la Patagonia en el panorama turístico actual.