La CGT defiende la nacionalización de YPF y Máximo Kirchner la vincula con el caso de Cristina

Este viernes, la Justicia de Estados Unidos dio un giro inesperado al ámbito económico argentino al anular una sentencia que obligaba al país a pagar 16 mil millones de dólares por la nacionalización de YPF.

La Cámara de Apelaciones de Nueva York levantó el fallo de la jueza Loretta Preska, quien había dictado una indemnización millonaria, abriendo una nueva etapa en las relaciones entre Argentina y el contexto internacional.

Máximo Kirchner y la Nacionalización de YPF

Durante el acto de asunción de Mayra Mendoza al frente del Partido Justicialista en Quilmes, Máximo Kirchner se refirió de manera contundente a este fallo y su implicancia política. «Por lo que hoy tienen secuestrada y encerrada a Cristina, el poder económico y la Corte Suprema tienen que ver con esa nacionalización de YPF», afirmó el legislador.

Asimismo, añadió: “Defender a la gente significa también ganarse el amor de tu pueblo. Pero al hacerlo, también se cultiva el odio de aquellos que siempre buscan mantener a la población en la pobreza».

Máximo Kirchner aseguró que la nacionalización de YPF es uno de los motivos por el cual Cristina está presa

Reacciones en el ámbito gremial y político

La CGT, por su parte, emitió un comunicado en el que celebró la decisión de la justicia estadounidense y criticó la postura del presidente Javier Milei. «Mientras en público, Milei legitimaba la posición de los fondos buitres, en los tribunales usó los mismos argumentos que defendieron a Argentina durante el juicio de 2020», mencionaron desde la central obrera.

La CGT celebró la anulación del fallo contrario a Argentina y criticó a Javier Milei

Desde la CGT, también se destacó que «la nacionalización de YPF no fue un capricho», señalando que la crisis energética global subraya su importancia. «Gracias a la recuperación de YPF, Vaca Muerta se ha convertido en una de las principales fuentes de combustible y empleo», recalcaron.

Finalmente, la organización sindical concluyó: “No hay independencia sin soberanía. No hay soberanía sin YPF».