TEGU: La app cordobesa que une plomeros y electricistas verificados con vecinos en busca de ayuda

¿Tienes un problema en casa y no sabes a quién llamar? TEGU emerge como la solución moderna que une a usuarios con expertos confiables en Córdoba, simplificando las tareas cotidianas desde una simple reparación hasta una mudanza completa.

Un Cambio Necesario en el Mercado de Servicios

La startup TEGU, lanzada el 2 de marzo de 2025 por el joven emprendedor Matías Vallejos, busca llenar un vacío en el mercado de servicios. Vallejos, con apenas 25 años y estudios en programación, se dio cuenta de que más del 70% de los trabajadores en este sector operan en la informalidad, lo que representa un desafío significativo para los usuarios que buscan confianza y profesionalismo.

Cómo Funciona TEGU

Una Plataforma Eficiente y Rápida

La propuesta es simple: el usuario describe la tarea que necesita y la plataforma se activa de inmediato. A través de la aplicación o por WhatsApp, se pueden generar múltiples ofertas en un corto período. «En menos de 30 segundos puedes recibir al menos cinco propuestas», aclara Vallejos. Los usuarios pueden comparar precios, perfiles de profesionales y evaluaciones de otros clientes, eligiendo la opción que mejor se ajuste a sus necesidades.

Inteligencia Artificial al Servicio del Usuario

Con el soporte de inteligencia artificial, TEGU promete una alta eficacia en el emparejamiento entre demanda y oferta, alcanzando una precisión del 94%. Este avance tecnológico no solo agiliza el proceso, sino que también mejora la experiencia de los usuarios al conectarles con los profesionales que realmente necesitan.

Compromiso con la Seguridad y la Confianza

Un Proceso de Verificación Exhaustivo

Uno de los obstáculos más grandes en el rubro es el temor de abrir la puerta a un desconocido. Por eso, TEGU implementa un filtro riguroso que incluye la verificación de identidad y antecedentes. «Solo los profesionales que proporcionan documentación validada pueden operar en nuestra plataforma», enfatiza Vallejos. Este enfoque garantiza un entorno seguro para los usuarios.

Casos de Éxito y Perspectivas a Futuro

El impacto de TEGU se puede ver en historias concretas. Vallejos comparte el caso de Natalia, una profesional de limpieza que, gracias a la plataforma, ha encontrado nuevos clientes y una estabilidad laboral que antes no tenía. «El sistema ha permitido a muchas personas generar una nueva fuente de ingreso», asegura el fundador.

Gratuito para el Usuario

La plataforma no cobra comisiones a los clientes, lo que la convierte en una opción ideal para quienes buscan ayuda en casa. «Todavía estamos trabajando en la monetización para los profesionales, pero nuestra prioridad es validar el modelo actual», asegura Vallejos.

Variedad de Servicios al Alcance

TEGU abarca un amplio espectro de servicios, que incluyen limpieza, plomería, electricidad y más, todos disponibles en Córdoba. «Queremos ser la solución integral para quienes necesitan servicios domésticos», afirma Vallejos.

El Futuro de TEGU

En solo 20 días desde su lanzamiento, la app logró reunir más de 600 usuarios y más de 80 tareas creadas, principalmente dirigidas a jóvenes y estudiantes en Córdoba. «Nuestra meta es expandirnos a otras ciudades argentinas una vez que consolidemos este modelo», finaliza Vallejos, anticipando un futuro prometedor.

TEGU se presenta como una alternativa innovadora en la «uberización» de los oficios, compartiendo una visión de confianza y profesionalización en un sector históricamente informal. Descubre TEGU en Google Play y App Store, o mediante solicitudes por WhatsApp. ¡No más incertidumbres a la hora de encontrar ayuda en casa!