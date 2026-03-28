CNV lanza un ETF del Merval para el mercado global

La Comisión Nacional de Valores (CNV) proyecta revolucionar el mercado argentino con un nuevo ETF vinculado al índice Merval, que promete facilitar la llegada de capitales internacionales y mejorar la liquidez local.

Un ETF con Visión Internacional

La CNV avanza en la creación de un ETF diseñado para operar tanto en Argentina como en mercados globales. Este instrumento, pensado para atraer inversores extranjeros, se inspira en fondos populares como el ETF SPY, que sigue el comportamiento del S&P 500 en Estados Unidos.

Este tipo de fondos cotizados permite a los inversores acceder a un conjunto de acciones a través de una sola transacción, simplificando así la inversión y reduciendo los costos asociados. En el caso de Argentina, el objetivo es replicar el desempeño del índice S&P Merval, ofreciendo acceso a las principales empresas del país sin la necesidad de adquirir acciones individuales.

Uno de los aspectos más destacados del ETF es su capacidad de negociación a nivel internacional, lo que podría ampliar considerablemente la base de inversores potenciales y facilitar el ingreso de capitales a la bolsa argentina.

Declaraciones de la CNV

Roberto Silva, presidente de la CNV, subrayó: «Buscamos establecer un ETF local que replique el índice S&P ByMA, lo que facilitaría la cotización en el exterior y atraerá capitales hacia nuestro mercado». Estas declaraciones fueron realizadas durante el Simposio del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, donde se enfatizó la necesidad de posicionar a Argentina como un destino atractivo para inversiones globales.

Regulaciones para la Creación del ETF

Siva explicó que existen dos alternativas para desarrollar estos ETF locales. La primera implica el uso de los CEVA (certificados de valores), originalmente creados junto con los Cedear pero que han tenido poca utilización en el mercado. «Les dimos una vuelta de tuerca y los adaptamos para que sirvan para esto», agregó.

La segunda alternativa involucra fondos comunes de inversión, que ya cuentan con la capacidad técnica necesaria para replicar índices, convirtiéndolos en una opción viable para estructurar un ETF basado en el Merval. La combinación de ambos mecanismos busca ofrecer mayor flexibilidad al mercado financiero argentino.

Desafíos en el Horizonte

A nivel global, los ETF han ganado popularidad gracias a su eficiencia y facilidad de acceso para diversos tipos de inversores. Con esta iniciativa, la CNV quiere alinear a Argentina con los estándares internacionales, modernizando el ecosistema financiero y acercándolo a las dinámicas presentes en economías más desarrolladas.

Sin embargo, el proyecto enfrenta desafíos regulatorios y operativos significativos, incluyendo la definición de la estructura del fondo, los mecanismos de custodia y las condiciones necesarias para su correcta implementación en diferentes mercados. También será crucial resolver los aspectos técnicos relacionados con la replicación del índice y coordinar con mercados internacionales para asegurar una operación eficiente del instrument.

Finalmente, el contexto macroeconómico del país, marcado por variables como inflación y tipo de cambio, influenciará directamente el interés de los inversores, afectando el potencial éxito del ETF.