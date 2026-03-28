Javier Milei celebra el cumpleaños de su hermana Karina en redes

Karina Milei Celebra sus 53 Años: Saludos de la Militancia y el Silencio del Circuito Político

Este sábado, Karina Milei, secretaria general de Presidencia, festeja su cumpleaños número 53. A pesar de la significancia del día, los mensajes de felicitación fueron escasos, concentrándose principalmente en las redes sociales.

Felicitaciones desde el Entorno Más Cercano

El primer saludo llegó de su hermano, el presidente Javier Milei, quien compartió una fotografía de ambos en Instagram con el mensaje “Feliz cumpleaños, Jefa”. Esta expresión de afecto contrasta fuertemente con la tibia respuesta del resto del ámbito político.

La Discreción del Circuito Político

Mientras que la militancia libertaria inundó las redes con mensajes de apoyo, los altos funcionarios del gobierno optaron por el silencio. Personalidades como Martín Menem, Manuel Adorni y Federico Sturzenegger no emitieron ningún mensaje de cumpleaños, lo que destaca la particularidad de esta celebración en un contexto político tenso.

Los Pocos que Se Pronunciaron

Entre los que sí decidieron saludar a Karina Milei se encuentran figuras como Gabriel Bornoroni, jefe del bloque de diputados nacionales de La Libertad Avanza, y la diputada nacional Miriam Niveyro, así como el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli. Sus mensajes contrastan con la ausencia de multitudes que se esperaba en un día de celebración.

¿Un Cumpleaños en Silencio?

El marcado silencio de ciertos actores clave del gobierno genera interrogantes sobre el clima interno del entorno político. La celebración de Karina Milei se convirtió en un reflejo de las relaciones dentro del espacio de La Libertad Avanza y sus conexiones con figuras influyentes.

Este día, marcado por la celebración y el silencio político, resalta las tensiones y lealtades dentro del ejecutivo argentino.