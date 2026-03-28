Andrés Calamaro: Sorpresas y un Anuncio Inesperado

El grupo argentino Tan Biónica deslumbró anoche en el Estadio José Amalfitani con la primera de tres presentaciones en el marco de "El regreso tour". A pesar de la lluvia, los fans vivieron una experiencia única, llena de emoción y nostalgia.

Un regreso esperado: Tan Biónica hizo vibrar a sus seguidores con un repertorio que incluye tanto sus clásicos como nuevos temas. En esta ocasión, Chano Moreno Charpentier lideró la banda con una energía renovada, mostrando una faceta más íntima y reflexiva tras diez años sin lanzar nueva música.

Inicio del concierto: Un saludo conmovedor

El espectáculo comenzó a las 21:18, con Chano apareciendo en el escenario envuelto en luces rojas y una capa, creando un ambiente ceremonioso que pronto cautivó a las 40,000 almas presentes. La canción «Santa María» resonó en el estadio, llevando a todos a un estado de hipnosis colectiva.

Éxtasis colectivo con los hits de siempre

Después de la poderosa apertura, la banda continuó con «Ella«, desatando la euforia del público. En un momento culminante, Chano dejó que el público tomara el micrófono, cantando juntos una de las líneas más emblemáticas.

La lluvia y la emoción, aliados en el escenario

A pesar de un fuerte chaparrón que comenzó a caer, la atmósfera se tornó aún más mágica. Los asistentes minimizaron las inclemencias del tiempo, enfocándose en la música y compartiendo una experiencia inolvidable. Canciones como «Beautiful«, «Ciudad mágica» y «Obsesionario» fueron coreadas con fuerza.

Un invitado de lujo: Andrés Calamaro

Uno de los puntos altos de la noche fue la sorpresiva aparición de Andrés Calamaro, quien se unió a la fiesta justo cuando la lluvia cesó. Juntos, interpretaron «Mi vida«, lo que marcó la primera vez que un tema del nuevo álbum fue tocado en vivo. La versión de «Flaca» reverberó en cada rincón del estadio, dejando al público extasiado.

Reflexiones desde el escenario

En un momento sincero, Chano compartió reflexiones sobre su vida y su conexión con la música, recordando su adolescencia y los desafíos que ha enfrentado. También ofreció una emotiva interpretación de «Me gustas así«, que tocó el corazón de muchos.

Un final épico y un anuncio especial

Antes de concluir la velada, Chano anunció una gran fiesta para fin de año en el *Estadio Único Ciudad de La Plata*, asegurando que la banda regresará con más sorpresas. La noche cerró con la emotiva «La Melodía de Dios«, cantada por todos, donde él expresó su amor por Buenos Aires y la gratitud hacia su público.

Un abrazo entre hermanos: La noche culminó con un sentimiento palpable de unidad, reflejado en un abrazo entre Chano, Bambi, y el resto de la banda. Con más presentaciones programadas para el 28 y 29 de octubre, la emoción por lo que está por venir sigue en el aire, dejando a los fans ansiosos por más.