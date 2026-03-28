Ramiro Tosi: ‘La economía ha perdido 200,000 empleos registrados’

El Capital Humano: La Clave Oculta del Crecimiento Económico en Argentina

El economista Ramiro Tosi comparte su visión sobre el fundamental papel del capital humano en la economía argentina, un tema candente que puede cambiar el rumbo de las políticas fiscales.

En una reciente entrevista con Canal E, el ex subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tosi, reflexionó sobre la teoría del capital humano de Gary Becker, subrayando la importancia del Estado en este ámbito. Según Tosi, la intervención estatal es esencial, especialmente en lo que respecta a la educación inicial, que sienta las bases para el desarrollo de habilidades humanas.

Desafíos en la Capacitación Laboral

A pesar de la necesidad de implementar políticas efectivas de capacitación, Tosi destacó un factor crucial: el tiempo. «Este proceso lleva tiempo, lo que denominamos costos de ajuste», afirmó. La reconversión laboral no es instantánea y la economía enfrenta desafíos al transitar de un modelo a otro. La lentitud del cambio subraya la complejidad de la reinserción en el mercado laboral.

Diversidad de Conocimientos en Sectores Productivos

Para ejemplificar la situación, Tosi comparó las habilidades requeridas en diferentes industrias. “No es lo mismo el conocimiento de un operario de una planta de FATE que el de un operario en el sector petrolero”, aclaró. Esta disparidad indica que los costos de ajuste son significativamente más altos, complicando la rápida reincorporación de trabajadores.

Los Sectores Clave del Crecimiento del PBI

Al abordar la situación económica actual, Tosi analizó la estructura del crecimiento. “De los 16 sectores considerados para el PBI, solo 6 explican el 90% del aumento del 4,4%”, puntualizó. Este crecimiento está altamente concentrado en sectores específicos.

Según Tosi, los sectores que están impulsando la economía incluyen el agro, la minería, la pesca, y la producción de petróleo y gas. Sin embargo, advirtió sobre una limitación estructural: “Estos sectores dependen en gran medida del capital físico, con escaso empleo asociado al capital humano”.

Este patrón se refleja en el mercado laboral, donde, en términos netos, se han perdido 200.000 puestos de trabajo registrados, mostrando un deterioro preocupante en la esfera laboral.