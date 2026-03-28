Economista: El mercado confía en la reelección del Gobierno y avala su plan económico

La economista Natalia Motyl analizó en Canal E el reciente lanzamiento de bonos en dólares en Argentina, explorando las nuevas dinámicas de consumo y el contexto laboral del país.

La actual administración busca financiamiento externo como una prioridad, según Motyl. «El Gobierno se encuentra en la búsqueda de dólares en el mercado para cumplir con sus obligaciones de este año, especialmente en los meses críticos, como junio», subrayó.

Contexto de la Emisión de Bonos

Natalia Motyl mencionó que esta emisión se enmarca en antecedentes recientes, destacando que «Caputo había lanzado un bono en dólares con tasas de interés entre el 5% y el 6% con vencimiento en 2027, lo que resultó ser una decisión significativa». Según su análisis, «Argentina debería pagar una tasa cercana al 9% si consideramos el riesgo país junto con tasas de instrumentos libres de riesgo».

El nuevo bono busca no solo extender los plazos, sino también evaluar las expectativas del mercado: «La intención de Caputo es introducir un bono que no venza en 2027, durante el gobierno de Javier Milei, sino en 2028». Para Motyl, esto representa una prueba crucial de cómo percibe el ministro de Economía la situación política y económica del país.

Percepción del Mercado

Motyl destacó que «el mercado parece creer que el Gobierno logrará la reelección y confía en el actual plan económico». En cuanto a alternativas de inversión, comentó sobre las obligaciones negociables, que ofrecen rendimientos superiores, aunque con riesgos involucrados: «Actualmente, están rindiendo entre el 8% y el 9%».

A pesar de las oportunidades, advirtió que la situación macroeconómica afecta también al sector privado: «El entorno macroimpacta directamente en lo que enfrenta el Gobierno y tiene repercusiones en el sector privado».