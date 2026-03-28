Chaco lanza nuevas leyes antibullying tras el caso Fernanda: Apoyo a familias y escuelas

La reciente y dolorosa pérdida de Fernanda Almada ha conmocionado a la sociedad chaqueña, llevando a la Legislatura a debatir medidas urgentes para prevenir y sancionar el bullying escolar. Dos proyectos de ley buscan fortalecer el control estatal y mejorar la respuesta ante situaciones de hostigamiento.

A raíz de la conmoción generada por el trágico suceso, las diputadas Maida With y Elda Insaurralde han presentado propuestas que buscan corregir las deficiencias en la detección e intervención de casos de acoso, tanto en el entorno escolar como en el digital.

Corresponsabilidad Parental: Implicando a las Familias

Una de las propuestas centrales se enfoca en la corresponsabilidad de los adultos responsables. Maida With propone implementar un Régimen de Corresponsabilidad Parental que requiere la participación activa de padres y tutores en situaciones de acoso escolar recurrente.

Este esquema incluirá seguimiento obligatorio, orientación y planes de conducta para el menor, con consecuencias que pueden ir desde advertencias hasta tareas comunitarias y sanciones económicas en caso de incumplimiento.

Protocolos Obligatoriosos para Instituciones Educativas

Por otro lado, la propuesta de Insaurralde establece un régimen integral contra el bullying y ciberbullying, que incluirá a todas las instituciones educativas, tanto públicas como privadas. Las escuelas deberán contar con protocolos formales y un registro de denuncias, así como designar referentes para tratar estos casos.

Las instituciones tendrán plazos estrictos: deberán intervenir en un plazo máximo de 24 horas y notificar al Ministerio de Educación en 72 horas sobre los incidentes.

Medidas Inmediatas para Proteger a las Víctimas

Ambas iniciativas resaltan la importancia de actuar rápidamente ante cada denuncia. Se plantean medidas como la separación entre víctima y agresor, asistencia psicológica y un seguimiento continuo. Asimismo, se prohíben las prácticas que revictimicen a las víctimas y se permite reclamar responsabilidades sin límite de tiempo en casos que involucren a menores.

La Onda Expansiva del Caso de Fernanda Almada

El impulso legislativo se origina en un contexto de fuerte presión social, tras la tragedia de Fernanda Almada, que reveló denuncias previas de hostigamiento que no fueron tratadas adecuadamente, tanto en la escuela como en las redes sociales. Las movilizaciones y los reclamos de su familia han puesto de relieve la urgente necesidad de que el Estado responda de manera efectiva y responsable.