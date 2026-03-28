Se Detiene el Aumento del Impuesto a Combustibles en Abril

En un intento por aliviar la presión sobre los precios de los combustibles, el Gobierno ha decidido postergar el aumento de impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono que estaba previsto para abril. Esta medida busca mitigar el impacto del incremento en el precio del petróleo a nivel internacional.

El Gobierno argentino ha tomado medidas decisivas para frenar el aumento en los precios de los combustibles. Con la nafta ya superando los $2.000 en las estaciones de servicio, la administración ha decidido suspender el aumento de los impuestos que impactarían en los combustibles, a la vez que eleva el porcentaje permitido de bioetanol en la mezcla.

Medidas para Apoyar al Consumidor

Las nuevas directrices buscan aminorar el impacto del encarecimiento del crudo. La Secretaría de Energía ha detallado que al flexibilizar las especificaciones técnicas, se permitirá un mayor uso de bioetanol, lo que contribuirá a estabilizar los precios en los surtidores. «Estas acciones son un esfuerzo por acompañar al consumidor y suavizar las consecuencias del alza de precios», señalaron desde el organismo.

Reacciones ante el Contexto Petrolero

Este cambio en la política de precios se produce en un contexto de ascenso de los precios internacionales del petróleo, lo que ha llevado al Gobierno a buscar alternativas para proteger el bolsillo de los consumidores argentinos. Con los precios de los combustibles en alza, la suspensión del aumento impositivo ha sido recibida como una medida positiva por muchos.

El Impacto de la Justicia Americana en el Mercado

En otras novedades relacionadas con el sector, el presidente Javier Milei anunció un fallo favorable en Estados Unidos respecto a la expropiación de YPF. Este desarrollo, inesperado por muchos, ha revitalizado la situación de la empresa y ha sido bien recibido en los mercados, donde las acciones de YPF incrementaron su valor tras la noticia.

El fallo contrastó con la caída significativa de las acciones de Burford Capital, que había sido el principal beneficiario del juicio, reflejando la alteración en las expectativas financieras de los inversores.