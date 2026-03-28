EE.UU. Falló a Favor de Argentina en Caso de Expropiación de YPF

La reciente decisión de la Cámara de Apelaciones de Nueva York ha dado un giro inesperado en el conflicto legal que enfrenta a Argentina con el grupo inversor de YPF, eximiendo al país de una cuantiosa indemnización.

Una nueva resolución de la justicia estadounidense ha sacudido el escenario legal de Argentina. La Cámara de Apelaciones de Nueva York ha anulado el veredicto inicial que ordenaba al país el pago de 16 mil millones de dólares por la expropiación del 51% de YPF, asegurando que podría haber un camino para continuar el litigio en Argentina.

Detalles del Fallo Judicial

La jueza Loretta Preska había dictado un fallo desfavorable en primera instancia, el cual exigía una compensación multimillonaria por parte del Estado argentino. Sin embargo, la reciente revocación por parte de la Cámara abre la puerta a una reconsideración del caso y su posible resolución en tribunales argentinos.

Las Implicaciones Políticas

El presidente Javier Milei celebró el desenlace a través de su cuenta de X, calificándolo de «impensado» y destacando que este fallo implica el fin de la obligación de pagar dicha indemnización. Según Milei, se trata del «mejor escenario posible» y resaltó que la decisión judicial elimina el peso financiero en relación a la reestatización de YPF en 2012.

Reacciones en el Gobierno

Desde el Ministerio de Economía, Luis Caputo se unió a las celebraciones afirmando que el resultado era «tremendo», y enfatizó el rechazo a las propuestas de settlement que se presentaron a lo largo del litigio. Esta estrategia de negociación, que es común en casos de litigios internacionales, no fue admitida por el gobierno argentino, lo que resalta su postura firme ante las demandas.

Futuro de YPF y el Contexto Internacional

Horacio Marín, presidente de YPF, también elogió el fallo, subrayando la importancia de evitar el pago de semejante indemnización y proyectando un futuro optimista para la empresa nacional. La resolución permitirá a YPF avanzar en sus planes de expansión y consolidación como proveedor de energía.

Es crucial recordar que el caso se tramita en el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, donde la jueza Preska dictó en 2023 que Argentina era responsable por la indemnización, un asunto que ha generado gran controversia desde su inicio.

La expropiación llevó a demandas por parte de accionistas que reclamaban compensaciones, pero el fallo reciente da un respiro al Estado argentino y podría cambiar la dinámica del litigio, que se ha convertido en uno de los más costosos en la historia del país.