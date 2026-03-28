¿Por qué una hora tiene 60 minutos? La historia de un intento fallido de cambiarlo a 100

Desde tiempos antiguos, la forma en que medimos el tiempo ha evolucionado de manera fascinante. La historia de cómo llegamos a contar las 24 horas del día, con sus correspondientes minutos y segundos, revela mucho sobre nuestra cultura y sociedad.

Una revolución fallida en el tiempo

En octubre de 1793, la Revolución Francesa propuso un cambio radical: un nuevo sistema horario decimal. Cada día se dividiría en diez horas, cada hora en 100 minutos y cada minuto en 100 segundos. Este intento de modernizar el calendario buscaba racionalizar la vida cotidiana, pero resultó en más complicaciones que beneficios.

El fiasco de Francia y sus complicaciones

Los revolucionarios no solo intentaron reestructurar el tiempo, sino que también introdujeron un calendario de 10 días. En poco tiempo, este sistema se tornó confuso, afectando actividades y aislando a Francia de sus vecinos. La resistencia fue tal que el sistema decimal fue abandonado tras apenas un año.

La historia de la medición del tiempo

Para entender por qué utilizamos el sistema actual, es esencial mirar hacia atrás en la historia. Nuestros métodos de medición del tiempo tienen raíces profundas en civilizaciones antiguas.

Los sumerios y su sistema numérico

Los sumerios, que habitaron Mesopotamia entre el 5300 y el 1940 a.C., introdujeron uno de los primeros sistemas numéricos conocidos: el sexagesimal, basado en el 60. Este sistema no solo fue crucial para sus registros agrícolas, sino que también permitió una mayor facilidad en cálculos múltiples.

La base 60 en nuestras vidas

El número 60 se puede dividir en múltiples combinaciones, lo que lo hacía útil para cálculos comerciales y agrícolas. Este sistema se fue asimilando en distintas culturas y se consolidó como una herramienta para la astronomía y la medición del tiempo.

Los antiguos egipcios marcan el camino

Los egipcios fueron pioneros en dividir el día en horas. Aunque no implementaron un sistema de 60, su uso de relojes de sol y de agua en ceremonias religiosas evidenció un esfuerzo temprano por medir el tiempo. Al llegar a 12 horas durante la noche, sentaron las bases de nuestro concepto moderno de tiempo.

De los babilonios a la llegada de minutos y segundos

El legado babilónico no solo se limitó al uso de las horas; también impulsaron la subdivisión de estas en minutos. Este enfoque, aunque inicialmente no se aplicaba a la vida diaria, se integró en las horas que conocemos hoy.

Una evolución constante

Con el paso de los siglos, la medición del tiempo fue evolucionando, desde la antigüedad hasta la era moderna, donde los relojes atómicos redefinieron el segundo. La precisión alcanzada en el siglo XX permitió utilizar segundos, milisegundos y microsegundos en aplicaciones científicas.

Un legado antiguo y su dificultad de cambio

Hoy, nuestra concepción del tiempo como una construcción humana refleja elecciones y tradiciones arraigadas. Aunque el sistema decimal introducido en Francia fue efímero, la esencia de medir el tiempo ha perdurado, convirtiéndose en parte de nuestra cultura y rutina diaria.