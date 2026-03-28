American Airlines mejora su app para manejar demoras y cancelaciones fácilmente

La aerolínea estadounidense ha lanzado una actualización de su app y sitio web que transforma la experiencia de viaje, aumentando la transparencia y el control de los pasajeros en situaciones de retrasos y cancelaciones.

La reciente actualización de la plataforma digital de American Airlines brinda a los usuarios acceso inmediato a información clara sobre las causas de retrasos y cancelaciones de vuelos, a través de su aplicación móvil y el sitio web oficial.

Este avance mejora notablemente la experiencia del viajero, permitiendo a los pasajeros gestionar incidentes de manera directa durante su trayecto.

La aerolínea busca así reforzar la confianza, ofreciendo mayor transparencia y control a los viajeros que enfrentan contratiempos en los aeropuertos.

Gestión Proactiva ante Contratiempos

Con unos 7.000 vuelos diarios que conectan a 700 mil pasajeros alrededor del mundo, American Airlines ha implementado esta solución como parte de una estrategia integral de optimización digital.

Heather Garboden, Directora de Atención al Cliente, destacó que la combinación de herramientas de autoservicio y explicaciones detalladas no solo otorgan claridad, sino que también permiten a los pasajeros tomar decisiones informadas en tiempo real.

La nueva función proporciona información precisa sobre las razones detrás de las demoras o cancelaciones, que pueden incluir condiciones climáticas adversas o problemas técnicos. Esto sustituye a los mensajes genéricos utilizados anteriormente.

Herramientas Inteligentes para el Viajero Moderno

Además, el sistema permite a los usuarios gestionar su itinerario desde sus dispositivos, incluyendo la reprogramación de vuelos y la solicitud de vales de alimentación o alojamiento en caso de ser necesario.

Esto se traduce en una comunicación fluida, donde el viajero puede, sin necesidad de acudir a mostradores físicos, obtener información y ajustar sus planes de viaje cómodamente.

Personalización de la Experiencia del Usuario

La actualización de la aplicación incluye envíos automáticos de notificaciones, correos electrónicos y mensajes de texto personalizados, garantizando que los pasajeros estén siempre informados sobre cambios críticos relacionados con su vuelo.

Los viajeros pueden visualizar en tiempo real sus tarjetas de embarque y recibir alertas sobre incidentes que afecten sus trayectos, lo que les permite tomar decisiones adecuadas de manera rápida.

Transformación Continua en la Industria Aérea

American Airlines no solo apoya esta transformación digital con su vasta historia desde 1926, sino que también se vale de su experiencia para adaptarse a los constantes desafíos operativos.

La aerolínea, que conecta más de 350 destinos en 60 países, busca seguir innovando en su servicio al cliente y optimizando la gestión de sus operaciones, a medida que se acercan a su centenario en 2026.

Interoperabilidad Global con OneWorld

Como miembro fundador de la alianza OneWorld, American Airlines asegura que la mejora en su plataforma digital se extienda a más de 900 destinos, brindando a sus pasajeros la misma calidad de información y servicios, sin importar el lugar desde el cual vuela.

Esta innovadora gestión de incidencias está diseñada para funcionar en diferentes itinerarios, garantizando que la experiencia del pasajero sea fluida y eficiente en todo momento.