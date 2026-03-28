Guía para Comprar un iPhone en Argentina: Dónde Encontrarlo al Mejor Precio

¿Dónde Comprar un iPhone en Argentina? Las Mejores Opciones del Mercado

Si estás a la caza de un nuevo iPhone, las alternativas son variadas, pero dependen de tus prioridades como comprador. Infórmate sobre las mejores opciones disponibles en Argentina y descubre cuál se adapta más a tus necesidades.

¿Quiénes son los Mejores Vendedores de iPhone?

La elección del lugar ideal para adquirir un iPhone en Argentina puede ser un desafío. Para quienes buscan la seguridad de una garantía oficial y la posibilidad de financiar su compra, los Premium Resellers autorizados siguen siendo la elección más popular. Entre ellos destacan:

MacStation

OneClick

iPoint

A pesar de que sus precios suelen ser elevados debido a impuestos, ofrecen planes de cuotas que pueden equilibrar la balanza frente a otros métodos de pago.

La Tienda Oficial de Apple en Mercado Libre: Una Opción Segura

Desde noviembre de 2025, el desembarco de Apple en Mercado Libre ha transformado la forma de adquirir productos Apple en el país. Esta tienda oficial permite acceder a dispositivos con garantía y atención al cliente de calidad. Las ventajas incluyen:

Financiación accesible : Disponible en cuotas sin interés con ciertos bancos.

: Disponible en cuotas sin interés con ciertos bancos. Plan Canje : Permite entregar un dispositivo usado y recibir un crédito inmediato para la compra del nuevo iPhone.

: Permite entregar un dispositivo usado y recibir un crédito inmediato para la compra del nuevo iPhone. Envío rápido : Gracias a su estatus oficial, muchos pedidos llegan a tu puerta en menos de 24 horas.

: Gracias a su estatus oficial, muchos pedidos llegan a tu puerta en menos de 24 horas. Compra protegida: Una garantía contra fraudes y compras engañosas.

Importadores Directos: Una Alternativa Económica

Los importadores directos, que operan a través de redes sociales y plataformas en línea, han emergido como una opción popular. A menudo, ofrecen los iPhone 17 a precios un 30% más bajos que los tiendas oficiales, aunque es esencial que los pagos se realicen en dólares o a un tipo de cambio específico.

Es prudente verificar que los dispositivos sean nuevos y estén sellados, asegurando así una garantía internacional que suele ser respetada por los servicios técnicos autorizados.

Alternativas Corporativas o Planes de Canje

Las compañías de telefonía móvil, como Personal, Movistar y Claro, también mantienen planes atractivos para la adquisición de nuevos dispositivos. A través de su sistema de Plan Canje, puedes entregar un equipo usado y recibir un descuento en la compra del nuevo modelo.

Turismo de Compras: Otra Vía para Ahorrar

El turismo de compras se presenta como un fuerte competidor, especialmente hacia destinos como Paraguay, Chile o Miami. Aunque implica gastos logísticos, la diferencia de precios a menudo compensa el viaje, sobre todo si buscas modelos Pro o Pro Max.

Ten en cuenta las regulaciones aduaneras al regresar al país, ya que debes declarar tus compras para evitar multas.

Equipos Usados: Una Opción Sostenible

El mercado de dispositivos usados o refurbished ha crecido significativamente en Argentina, con tiendas especializadas que ofrecen garantías de entre tres a seis meses. Esta alternativa es ideal para quienes desean disfrutar del sistema iOS sin la necesidad de tener el último modelo.

Es fundamental que compares todas las opciones y evalúes la tasa de financiación respecto al costo del dólar, así podrás identificar la mejor alternativa para tu compra.