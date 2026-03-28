Bonar 2028: Cómo Dolarizar tu Inversión de Forma Segura

El Gobierno argentino ha lanzado el Bonar 2028, un bono soberano en dólares diseñado para extender los plazos de financiamiento y evaluar la confianza del mercado en el programa económico de mediano plazo.

El equipo económico encabezado por Luis Caputo se prepara para un nuevo desafío. Después de establecer el éxito del Bonar 2027 (AL27) en el ámbito de las inversiones, ahora introduce el Bonar 2028 (AL28), un instrumento que no solo representa deuda, sino que es considerado un auténtico «termómetro» de la economía nacional.

Esta nueva emisión es crucial para determinar si las tasas de interés en Argentina podrán continuar su tendencia a la baja.

Características del Bonar 2028 y su Importancia

El Bonar 2028 tiene como principal objetivo extender el financiamiento del Tesoro, ofreciendo una alternativa más robusta en comparación con su antecesor. Este bono se presenta como un indicador de confianza por parte de los inversores en relación con el plan económico hasta el año 2028.

Los expertos destacan que, mientras el Bonar 2027 ofrecía tasas atractivas para una salida rápida, el Bonar 2028 está dirigido a aquellos que desean participar en la normalización a largo plazo de la curva de rendimientos.

Diferencias Clave entre Bonar 27 y Bonar 28

A diferencia del Bonar 27, que se destacó por su paridad y su rol competitivo frente al Bopreal, el Bonar 28 ofrece varias innovaciones significativas:

Plazo: Se extiende por un año adicional, lo que ayuda a aliviar los vencimientos inmediatos del Gobierno.

Rendimiento: Se espera que este bono establezca un nuevo estándar de referencia para la financiación privada, permitiendo que si su rendimiento es bajo, también disminuya el costo de financiamiento para las empresas nacionales.

Liquidez: Al ser un nuevo lanzamiento, se anticipa un elevado volumen de operaciones en el mercado secundario, ideal para quienes buscan flexibilidad en sus inversiones.

Cómo Adquirir el Bonar 2028: Pasos a Seguir

La adquisición del Bonar 2028 para inversores minoristas es sencilla y sigue los mismos pasos que sus predecesores:

1. Cuenta Comitente: Es necesario tener una cuenta en un bróker local o mediante la plataforma de un banco.

2. Suscripción: Se puede adquirir en la licitación primaria, especificando el monto a invertir, o mediante el mercado secundario usando los códigos AL28 (en pesos) o AL28D (en dólares).

3. Monto Mínimo: Se permite el ingreso desde montos relativamente bajos, haciéndolo accesible para un amplio rango de inversores (usualmente desde 10.000 a 100.000 según cada agente).

Análisis del Contexto: ¿Es un Buen Momento para Invertir?

El entorno político juega un papel crucial en la percepción del mercado. Con declaraciones recientes de Manuel Adorni que respaldan un enfoque fiscal más riguroso, los operadores están evaluando si el riesgo país permitirá al Bonar 2028 cotizar por encima de su paridad.

Analistas financieros señalan que «el Bonar 2028 representa una prueba decisiva. Si es colocado a una tasa de un solo dígito, podríamos estar ante un cambio trascendental para la deuda argentina». Para muchos ahorristas, este bono es una oportunidad para diversificar sus carteras con un instrumento respaldado por un superávit fiscal que, hasta ahora, ha encontrado aceptación en el mercado.