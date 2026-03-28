¡Actualiza tus datos para acceder a subsidios energéticos!

El Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP) hace un llamado a los usuarios del servicio de energía eléctrica en la provincia para que se inscriban o actualicen sus datos y así acceder a los subsidios energéticos.

Pasos para Realizar el Trámite

Este trámite debe ser realizado de manera personal como una declaración jurada y se lleva a cabo exclusivamente a través del sitio web oficial argentina.gob.ar/subsidios.

Los hogares que deseen acceder o recuperar estos beneficios deben tener ingresos familiares netos iguales o inferiores a tres canastas básicas totales, es decir, un monto aproximado de $4.193.016.

Asesoramiento y Atención al Usuario

Para asegurar que los usuarios tengan acceso a información clara y asistencia, el ERSeP ofrece diversos canales de atención. Los interesados pueden acercarse físicamente a la sede central situada en Avenida Emilio Olmos 513, en Córdoba, así como en delegaciones ubicadas en distintas terminales de ómnibus en la capital y en varias localidades como Río Cuarto, Villa María y San Francisco.

Horarios de Atención

Aquí te dejamos los horarios de atención para facilitar tu visita:

Casa Central en Capital: de 8 a 14 horas.

Delegación Terminal de Ómnibus en Capital: de 8 a 20 horas.

Delegaciones en el Interior: de 8 a 20 horas.

Canales de Contacto

Además, puedes comunicarte a través de los siguientes números:

Teléfono: 351 2098188

Línea gratuita: 0800-888-6898

Web: ersep.cba.gob.ar