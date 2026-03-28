Impacto del conflicto con Irán: ‘Un costo insoportable para la economía de EE. UU.’

A medida que la situación en Medio Oriente se intensifica, el analista Christian Lamesa comparte sus preocupaciones sobre las decisiones estratégicas de Estados Unidos y el desarrollo de la crisis.

En un contexto de creciente fricción internacional, Christian Lamesa, experto en relaciones internacionales, ofreció su perspectiva sobre el conflicto que sacude a Medio Oriente durante su intervención en Canal E. Lamesa destacó que la situación actual es el resultado de decisiones erróneas y cuestionó la estrategia de Estados Unidos en la región.

La Resiliencia de Irán en el Conflicto

Lamesa subrayó que la salida de Estados Unidos en busca de negociaciones revela una vulnerabilidad: «El que va ganando difícilmente solicita un alto al fuego». A pesar de no ser tecnológicamente avanzada, Irán muestra una sorprendente capacidad de resistencia, lo que pone en entredicho las suposiciones sobre su debilidad militar. «Demuestra una notable habilidad para absorber y causar daños», afirmó el analista.

Desigualdad en la Producción Militar

Un aspecto crucial que mencionó Lamesa es la asimetría en los costos de guerra. «Irán logra fabricar alrededor de 400 drones Shahed diarios, mientras que Estados Unidos produce entre 600 y 800 interceptores Patriot al año«, explicó. La diferencia en los gastos es dramática: un drone Shahed cuesta entre 20,000 y 30,000 dólares, en contraste con los 2 millones de dólares que cuesta cada interceptor Patriot.

El Aumento del Costo de la Guerra para EE. UU.

Esta disparidad impacta de manera significativa la economía estadounidense. «El gasto militar ha alcanzado niveles insoportables, superando los mil millones de dólares diarios«, destacó Lamesa. Adicionalmente, el analista desestimó la posibilidad de una invasión terrestre en suelo iraní, señalando que dicha acción sería «una fantasía irrealizable».

Riesgos de Escalamiento Regional

Lamesa advirtió sobre el escenario potencialmente devastador que implica la existencia de armas nucleares en Israel, lo que podría complicar aún más la situación en la región. En el Líbano, enfatizó que Hezbollah ha adoptado tácticas efectivas empleando drones de bajo costo, similar a aquellas observadas en el conflicto en Ucrania, lo que sugiere una evolución en la confrontación regional.