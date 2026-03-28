El Ártico y Groenlandia se derriten a un récord alarmante

Un nuevo informe revela que el deshielo en el Ártico y Groenlandia ha alcanzado niveles alarmantes, complicando aún más la situación climática global.

El Ártico y la capa de hielo de Groenlandia están atravesando una crisis sin igual en la historia reciente. Estudios recientes advierten que, después de un invierno con acumulaciones de nieve y hielo por debajo de lo normal, el deshielo ha comenzado a adelantarse y a intensificarse. Esta situación está acelerando la pérdida de masa en una región crítica para el equilibrio climático del planeta.

Datos de la NASA y del Centro Nacional de Datos de Nieve y Hielo (NSIDC) indican que la extensión del hielo marino en el Ártico se mantiene en niveles históricamente bajos. A su vez, Groenlandia presenta un balance de masa negativo, lo que implica que pierde más hielo del que genera cada año. Este es un claro reflejo del avance del calentamiento global.

Temperaturas en Ascenso: Una Alerta Global

El incremento sostenido de las temperaturas en el hemisferio norte es un factor determinante en esta situación. Las temperaturas en esta región aumentan hasta cuatro veces más rápido que el promedio mundial, fenómeno conocido como “amplificación ártica”. Además, la reducción del albedo (la capacidad del hielo para reflejar la luz solar) también juega un papel crucial, al hacer que los océanos absorban más calor y aceleren el derretimiento.

Impacto del Deshielo en el Planeta

Las repercusiones de este fenómeno son globales y devastadoras. El deshielo de Groenlandia eleva el nivel del mar, lo cual afecta gravemente a las ciudades costeras de todo el mundo. Asimismo, las alteraciones en las corrientes oceánicas y atmosféricas podrían ocasionar un aumento en la frecuencia e intensidad de eventos climáticos extremos, desde intensas olas de calor hasta tormentas severas.

“Se nota muchísimo el calentamiento global allá arriba. Una barbaridad”, afirmó Santiago Giralt, geólogo del Instituto de Geociencias de Barcelona (GEO3BCN), en una entrevista con elDiario.es. “Nosotros aprovechamos el hielo en los lagos para recolectar sedimentos, y ahora debemos ir cada vez más temprano porque muchos lagos ya están deshelados”, añadió Giralt, quien realiza frecuentes expediciones a Groenlandia.

Consecuencias Ecológicas y Culturales

El impacto ecológico es igualmente alarmante. Especies emblemáticas como el oso polar, las focas y diversas aves marinas están perdiendo su hábitat natural. Además, las comunidades indígenas del Ártico ven amenazadas sus tradiciones culturales, profundamente relacionadas con el hielo y los ciclos naturales de la región.

“El reverdecimiento de Groenlandia también es un fenómeno notable. Con el aumento de las temperaturas, hay más vegetación y la temporada de floración está durando más. Sin una reducción drástica en las emisiones de gases de efecto invernadero, podríamos enfrentar veranos prácticamente sin hielo en el Ártico en las próximas décadas”, advirtió Giralt.