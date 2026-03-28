¿Cuánto necesitarás ganar en abril de 2026 para ser clase media en Argentina?

A partir de abril, el ingreso necesario para que una familia argentina sea clasificada como de clase media ha sufrido un importante aumento. Descubre cuánto deberás percibir para estar en este estrato social.

En abril, una familia tipo requerirá un ingreso mínimo de **$2,2 millones** para ser catalogada como clase media en Argentina. Las familias que perciban menos de esta cifra se ubicará en la clase baja, mientras que el acceso a la clase alta comienza a partir de **$7,2 millones**.

Este dato proviene del reciente informe del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA), que analiza un hogar estándar compuesto por dos adultos trabajadores y dos hijos menores.

Dicho informe establece un parámetro que categoriza a las familias según su capacidad económica y el estilo de vida que pueden mantener.

Es importante destacar que estos valores no abarcan el costo del alquiler. Para aquellos hogares que alquilan, la situación económica se vuelve aún más desafiante.

Ingreso necesario para contar como clase media en abril

El sistema de canastas del IDECBA clasifica a los hogares en seis grupos según sus ingresos mensuales.

Para una familia compuesta por dos adultos con empleo y dos hijos, los datos más recientes son los siguientes:

Clasificaciones de ingreso:

• **Indigencia:** Hasta $791.579

• **Pobreza no indigente:** Desde $791.579 hasta $1.440.147

• **No pobres vulnerables:** Desde $1.440.147 hasta $1.815.372

• **Sector medio frágil:** Desde $1.815.372 hasta $2.269.215

• **Clase media:** Desde $2.269.215 hasta $7.261.490

• **Sectores acomodados:** Más de $7.261.490

Un dato interesante es que en el amplio rango de la clase media, una familia puede percibir hasta **$7 millones** y seguir perteneciendo a este estrato social. Solo al superar los **$7,2 millones**, se considera que pasan a los sectores acomodados.

Dentro de esta categoría conviven distintas realidades; para algunos, mantener el estilo de vida de clase media es más accesible, mientras que otros enfrentan dificultades para lograrlo.

El crecimiento de la clase media en los últimos meses

Los datos del IDECBA han mostrado un aumento significativo en el umbral para ser considerado clase media.

En agosto del año pasado, el ingreso mínimo era de **$1.997.377**. En febrero de este año, el monto ya había incrementado a **$2.128.461**, y en marzo alcanzó los **$2.269.215**. En un periodo de solo ocho meses, el ingreso necesario para clasificar como clase media ha crecido casi **$300.000**.

Un estudio de la consultora LCG, que utiliza datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), revela que en el último año, la clase media ha incorporado **7,7 millones de personas** más.