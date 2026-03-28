Hutíes disparan misiles desde Yemen hacia Israel, intensificando el conflicto en Medio Oriente

A medida que la tensión en el Medio Oriente aumenta, Yemen se convierte en un nuevo escenario de confrontación, con los hutíes lanzando misiles hacia Israel en un acto de solidaridad con Irán.

Escalamiento bélico en la región

El conflicto en Medio Oriente sigue intensificándose. Hace un mes, Estados Unidos e Israel iniciaron una campaña militar contra Irán, y este sábado, los hutíes, grupo que controla parte de Yemen, lanzaron misiles hacia Israel, abriendo un nuevo frente en la violencia regional.

Reacción de Israel ante el ataque

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) comunicaron en su canal de Telegram que sus sistemas de defensa estaban listos para interceptar la amenaza. En pocos minutos, informaron que habían logrado derribar los proyectiles sin causar víctimas ni daños materiales.

Los hutíes y su posición beligerante

El grupo hutí confirmó el ataque, señalando que sus misiles estaban dirigidos a «objetivos militares estratégicos» de Israel, como respuesta a la agresión israelí en varios frentes, incluido Líbano e Irak. Además, advirtieron que sus ataques continuarían hasta que cesara la «agresión» contra las naciones en resistencia.

Una nueva sombra sobre el comercio mundial

El impulso de los hutíes a sumarse al conflicto podría tener consecuencias graves. Jo Floto, jefe de la oficina de Medio Oriente de la BBC, sugiere que esto podría llevar a una guerra de mayor escala en la península arábiga, afectando una de las rutas comerciales más cruciales del mundo: el mar Rojo.

Desde 2014, los hutíes controlan esta región, y han demostrado su capacidad de interrumpir el comercio internacional, como lo evidencian los ataques previos a buques de carga.

Reacciones de los países de la región

Este aumento en la hostilidad también ha llevado a respuestas militares de varios países árabes. Recientemente, Arabia Saudita y Kuwait informaron sobre la interceptación de drones y misiles lanzados desde Irán. En este contexto, el ejército iraní ha afirmado que sus ataques han impactado a un buque estadounidense, aunque Washington no ha confirmado estos reportes.

El conflicto se propaga

Los ataques en la región han provocado que Estados Unidos y sus aliados intensifiquen sus bombardeos sobre posiciones estratégicas, buscando contener las amenazas a las rutas comerciales y a la seguridad de sus aliados en el Golfo Pérsico.

El panorama actual sugiere que, lejos de encontrar una solución diplomática, la situación en Medio Oriente podría seguir deteriorándose, lo que complicaría aún más las dinámicas económicas globales y desestabilizaría los mercados mundiales en crisis.