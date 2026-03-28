La novia se defiende y rompe el silencio

Escándalo en la Quebrada de las Conchas: La Boda que Sacudió Salta

Una ceremonia de matrimonio en un escenario natural único se convirtió en un verdadero conflicto legal, desatando controversias y denuncias a nivel provincial.

La boda celebrada en la Quebrada de las Conchas, en Cafayate, ha generado un revuelo inesperado. Tras la denuncia presentada por la Secretaría de Ambiente de Salta por falsificación de documentos, las autoridades indagan sobre la legalidad de la autorización presentada para el evento, que también podría acarrear una considerable multa económica.

Detalles del Evento y Sus Protagonistas

En medio de lo que ha sido denominado como la “Cafayate Fantasy”, la novia, Nicole Pocovi, se ha pronunciado por primera vez. Hija de Marcelo Pocovi, ex marido de Zulemita Menem, y dueña de una conocida marca de gafas, se unió en matrimonio a Federico Maran, empresario vinculado a una concesionaria de autos de lujo.

Respuesta de la Novia ante las Críticas

Pocovi envió un mensaje al programa de Sergio Lapegüe en América, defendiendo la elección del lugar. “El espacio donde se realizó el evento es una propiedad privada de la familia Soriano desde hace más de 60 años, y lo alquilamos directamente a ellos”, afirmó.

Controversia Legal y Reacciones

La denuncia presentada por la Secretaría de Ambiente involucra a Lucía Belén Grajales Soriano, quien defendió la legalidad del evento, asegurando que se realizó dentro de una propiedad privada en la reserva, cumpliendo con las normas establecidas.

Documento de Autorización Cuestionado

Sin embargo, el gobierno provincial sostiene que el documento que autorizaba la boda es falso. Imágenes reveladas por la gobernación muestran que la firma del secretario, Alejandro Aldazábal, fue añadida de manera irregular. “No autoricé nada, ese documento es falso”, afirmó el funcionario.

Defensa de la Novia y Condiciones del Evento

Frente a la controversia, Nicole Pocovi se desvinculó de las responsabilidades, al señalar que el evento fue organizado por una empresa que aseguró contar con los permisos correspondientes. Ella enfatizó que “se realizaron los estudios de impacto ambiental necesarios” y que había guardaparques presentes para garantizar el respeto al entorno.

Crónica de un Casamiento Misterioso

La boda, que atrajo la atención de 110 invitados, tuvo un itinerario intrigante que empezó el 20 de diciembre, cuando los asistentes fueron transportados a Salta. El evento culminó el 23, día en que se celebró la ceremonia, en un lugar que los novios mantuvieron en secreto, llamando la atención sobre la impresionante belleza natural del paisaje.

Los invitados, encantados con el entorno, compartieron numerosas fotos y videos en redes sociales, catalogando la celebración como “el casamiento del año”, aunque ahora se enfrenta a un trasfondo legal que podría repercutir gravemente en sus organizadores.